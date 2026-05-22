Популярний митний пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить рух

На українсько-польському кордоні очікуються затримки в русі вантажного транспорту. Через проведення ремонтних робіт оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі буде тимчасово сповільнено

Деталі ремонту та графік обмежень За інформацією польської сторони, обмеження діятимуть 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 за польським часом. У пункті пропуску "Шегині - Медика" заплановано дорожні роботи - фахівці укладатимуть новий асфальт на смугах руху для вантажних транспортних засобів. Ускладнення руху виникнуть безпосередньо у напрямку в'їзду до Республіки Польща (виїзд з України). Як пропускатимуть транспорт На час тривання ремонту прикордонні служби перенаправлять потік транспорту. Оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху, яка зазвичай призначена для автобусів. "Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту", - закликали у ДПСУ.