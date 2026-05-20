Для жінок в Україні запрацювали нові правила виїзду

З 20 травня всі жінки в Україні можуть вільно перетинати державний кордон - уряд скасував останні обмеження, які діяли для держслужбовців та суддів.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України в Telegram .

Як пояснили у ДПСУ, відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину державного кордону, затверджених постановою уряду №57.

Зокрема, Кабмін постановою від 15 травня 2026 року №623 скасував обмеження для жінок щодо виїзду за кордон на підставі рішень про службові відрядження.

Тепер перетинати державний кордон можуть усі жінки без винятків, незалежно від:

посад в органах державної влади;

роботи в органах місцевого самоврядування;

працевлаштування на державних підприємствах;

роботи в судах.

У Держприкордонслужбі також повідомили, що прикордонники вже застосовують нову норму під час контролю у пунктах пропуску.