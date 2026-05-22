ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Популярный таможенный пункт пропуска на границе с Польшей временно ограничит движение

18:50 22.05.2026 Пт
2 мин
Какие ограничения ждут украинских водителей при пересечении границы?
aimg Сергей Козачук
Популярный таможенный пункт пропуска на границе с Польшей временно ограничит движение Фото: пункт пропуска "Шегини" закроет полосы на ремонт (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На украинско-польской границе ожидаются задержки в движении грузового транспорта. Из-за проведения ремонтных работ оформление грузовиков на въезд в Польшу будет временно замедлено

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Читайте также: Для женщин в Украине заработали новые правила выезда

Детали ремонта и график ограничений

По информации польской стороны, ограничения будут действовать 23 мая 2026 года с 07:00 до 19:00 по польскому времени.

В пункте пропуска "Шегини - Медика" запланированы дорожные работы - специалисты будут укладывать новый асфальт на полосах движения для грузовых транспортных средств.

Осложнения движения возникнут непосредственно в направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины).

Как будут пропускать транспорт

На время проведения ремонта пограничные службы перенаправят поток транспорта. Оформление и пропуск грузовиков будет осуществляться в замедленном режиме через полосу движения, которая обычно предназначена для автобусов.

"Просим водителей учесть указанную информацию при планировании маршрута", - призвали в ГПСУ.

Ситуация на границе

Напомним, начиная с пятницы, 24 апреля 2026 года, на пункте пропуска "Рава-Русская" с украинской стороны начались ремонтные работы дорожного покрытия, из-за чего водители столкнулись с временными неудобствами при пересечении границы.

Кроме того, в Кабмине рассказали, когда на границе запустят "еЧергу" для легковых авто. Уже с июня 2026 года водители легковушек смогут заранее бронировать время пересечения онлайн, а привычный формат "живой" очереди будет полностью отменен.

Стоит отметить, что ограничения на украинских КПП иногда возникают не только из-за ремонтов или цифровизации, но и из-за непогоды. В частности, ранее из-за осложнения погодных условий на границе с Молдовой приостановили пропуск грузовиков в трех областях Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Граница с Украиной
Новости
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера