Банки пропонують різноманітні умови депозитів для малого і середнього бізнесу, які можливо розмістити навіть на кілька днів.

РБК-Україна розповідає, які зараз ставки за вкладами для підприємств та на що звернути увагу перед підписанням договору про розміщення коштів.

Як йдеться у нових результатах "Опитування про банківське фондування", опублікованих НБУ, обсяг коштів клієнтів у банках збільшився, а вартість їх залучення підвищилася здебільшого через подорожчання коштів бізнесу.

В опитуванні зазначено, що у третьому кварталі 2026 року обсяг зобов’язань банків у цілому збільшився, переважно за рахунок зростання обсягів коштів домогосподарств. Надалі банки очікують збільшення обсягу коштів домогосподарств і корпорацій, а також оптового фондування. Також банки прогнозують підвищення вартості фондування і зростання ставок за депозитами бізнесу та населення.

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Депозити для бізнесу залишаються одним із головних фінансових інструментів, спрямованих на збереження і примноження коштів підприємств. При цьому, в банках зазначають популярність короткострокових вкладів, які найчастіше використовують компанії.

"Часто бізнес цікавлять короткострокові депозити на термін від 30 днів до 3-х місяців, великий попит формується через швидкість протікання коштів в бізнесі на овернайти. Ідея Банк надає декілька варіантів вкладів, також є індивідуальні пропозиції залежно від строку і суми розміщення", - говорить директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

За її словами, основний термін розміщення коштів на депозиті - 30 днів, також часто бізнес-клієнти використовують вклади на термін від 60 до 180 днів.

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Також Ідея Банк має індивідуальні пропозиції щодо співпраці з клієнтами по нестандартних, неринкових, запитах. Все залежить від строку розміщення та обсягу розміщення депозитного вкладу. Даний розгляд стосується як нових, так і діючих клієнтів.

Щодо інших важливих депозитних умов, то сьогодні бізнес-клієнти можуть обрати вклад з виплатою відсотків щомісяця або в кінці терміну. Також банки пропонують компаніям і підприємцям депозити не лише в гривні, але і в доларах та євро.

Умови розміщення коштів у валюті на вкладі Ідея Банку "Класичний":

Валюта: долар, євро.

долар, євро. Процентна ставка: від 0,5% до 1,0% річних.

від 0,5% до 1,0% річних. Мінімальна сума: від 100 доларів, 100 євро.

від 100 доларів, 100 євро. Строк: від 30 до 539 днів.

від 30 до 539 днів. Виплата відсотків: щомісяця або в кінці строку (на вибір клієнта).

щомісяця або в кінці строку (на вибір клієнта). Доступне поповнення депозиту (якщо така опція обрана вкладником).

(якщо така опція обрана вкладником). Оформити депозит можна як у відділенні банку, так і дистанційно через клієнт-банк IFOBS.

Ставки за вкладами для бізнесу в гривні в середньому перебувають восени 2026 року в межах 5-16% річних, але на тривалі терміни бізнес-депозити можуть мати більш вигідні умови.

"Бачимо, що ставки на ринку зростали залежно від перегляду рівня облікової ставки НБУ. Наразі маємо пропозицію на строк від 30 до 356 днів - 15,25%, від 366 днів - 16%, а для нових клієнтів взагалі банк запустив акційну ставку на строк від 93 днів для строкових коштів - 17,37%", - зазначає Марина Голованова.

При розміщенні вкладу підприємцям важливо розуміти головну мету операції, адже деякі вклади не дозволяють поповнення, тоді як інші передбачають вільне поповнення депозитного рахунку.

"В Ідея Банку є строковий депозит "Класичний з поповненням", мінімальна сума відкриття - 1000 грн. Клієнт завжди може поповнити свій вклад дистанційно через Клієнт-Банк", - розповідає експертка Ідея Банку.

Крім того, у банках є депозитні вклади з вільним використанням розміщених підприємствами коштів.

"В Ідея Банку є депозит "Лінія Плюс", умовами якого передбачено не лише поповнення, але і вільне використання коштів. Ставка для терміну 5-181 день становить 10,50-10,75% річних залежно від суми, а на термін 182-365 днів - 10,75% річних", - пояснює директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку.

Експерти рекомендують підприємцям і компаніям при виборі депозитного вкладу орієнтуватися передусім на власне бізнес-планування, що передбачає, наприклад, тривале збереження заощаджень на рахунку з високою дохідністю.

"Не бійтесь пробувати і тестувати свої можливості додаткового отримання доходу від акційних пропозицій банків, адже це дозволить отримати найвигідніші відсотки. Крім того, важливо мати кілька вкладів з різними умовами для продуманого управління грошовими потоками бізнесу", - радить Марина Голованова.