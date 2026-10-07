Пакети РКО, депозити і кредити: Ідея Банк пропонує мікробізнесу повний спектр фінансових послуг

Крім того, бізнес може скористатися кредитними пропозиціями банку, а також легко та швидко відкрити строковий вклад для отримання процентного доходу за розміщеними в банку вільними коштами.

Для бізнесу, який розпочинає співпрацю з банком, Ідея Банк наразі пропонує спеціальні вигідні умови: безкоштовне відкриття рахунку та мінімальну вартість основних послуг розрахунково-касового обслуговування. Це дозволяє підприємцям розвиватися і спрямувати увагу на власну справу, а не на банківські платежі та тарифи.

Про це РБК-Україна розповіла директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Марина Голованова.

"Ми робимо пріоритет на якості сервісів для ФОП: швидкість відкриття рахунку, зручність користування послугами, якість підтримки, наявність кредитування та можливість отримати весь спектр послуг в одному банку, а також вигідна вартість пакетів РКО", - зауважила Марина Голованова.

Сьогодні бізнес-клієнти Ідея Банку дистанційно можуть відкрити депозит, причому термін вкладу з виплатою відсотків в кінці терміну може бути на 3, 7 або 14 днів, а може бути 3, 6 місяців та до 1,5 року.

Наприклад, за вкладом для бізнес-клієнтів "Класичний" у гривні від 1000 грн ставка становить від 10,25% до 10,75% річних у разі розміщення на короткий термін, і від 14% до 16% річних - для середньострокових та довгострокових розміщень.

У разі розміщення у валюті (долар, евро), ставка становить від 0,5% до 1% на терміни від 30 до 539 днів з мінімальною сумою вкладу від 100 доларів або 100 євро.

"ФОПи найчастіше розміщують кошти на короткострокових депозитах до 3-х місяців. Ідея Банк також індивідуально розглядає питання встановлення платності по залишкам клієнта. Відсоткова ставка в середньому складає 11-11,5%", - пояснила Марина Голованова.

Також бізнес може скористатися кредитними пропозиціями Ідея Банку, який активно видає беззаставні позики на суму до 1 млн грн, а загальний кредитний портфель бізнес-клієнтів за 7 місяців 2026 року зріс на 40% і перевищив 526 млн грн.

Одним із базових кредитних продуктів банку для підприємців сьогодні є "Перший кредит з Ідеєю", сума кредиту стартує від 151 тис. грн до 1 млн грн, разова комісія 1,1%, щомісячна комісія 2,2%, відсоткова ставка 0,01% річних. Строк кредиту від 12 до 36 місяців (на вибір клієнта). Дострокове погашення кредиту без додаткових комісій.

"Такий кредит пропонується новим клієнтам-ФОП з реєстрацією бізнесу понад 12 місяців. Якщо стаж роботи бізнесу менше одного року, то підприємцям доступний мікрокредит до 500 тис. грн", - розповіла директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк.

За її словами, бізнесу в Ідея Банку сьогодні доступні чотири пакети РКО, а саме: "Ідеальний старт", "Ідеальний підприємець", "Ідеальний бізнес" та "Ідеальний міжнародний". Причому, пропозиція по стартовому пакету РКО для нових клієнтів банку передбачає двомісячне безкоштовне обслуговування, лояльну комісію за зняття готівки та безкоштовне відкриття рахунку.

"Ідея Банк пропонує декілька пакетів РКО бізнес-клієнтам, які вони можуть обирати з огляду на заплановану кількість платежів, наявність проведення ЗЕД - платежів і необхідність знімати готівкові кошти. Причому, у 2026 році банк не підвищував вартість обслуговування бізнес-клієнтів, а ціна пакетів РКО залишилась на рівні 2025 року", - пояснила Марина Голованова.