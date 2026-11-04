Рейтинг кредиток України: серед лідерів - картки ПУМБ, Ідея Банку та monobank

У 2026 році банки активно кредитують населення: згідно з даними НБУ, за 8 місяців цього року обсяг споживчих кредитів у гривні зріс на 25,65% - до 372,44 млрд грн. Найбільше зростання кредитних портфелів за цей період показали ОТП Банк, Ідея Банк, ПУМБ, Укрсиббанк та Універсал Банк.

Про це йдеться у рейтингу найкращих кредитних карток 2026 року , складеному РБК-Україна.

Відповідно до результатів рейтингу кредитних карток, найкращими кредитками 2026 року визнано наступні:

ВСЕМОЖУ Online від ПУМБ

О.Картка від Ідея Банк

Чорна картка monobank (Універсал Банк).

До п'ятірки лідерів також увійшли 100 днів 2.0 від Райффайзен Банку та SMART CARD від Укрсиббанку.

Загалом кредитна картка залишається одним з головних продуктів споживчого кредитування у банках, а своїй популярності картка зобов’язана низці цікавих кредитних умов, серед яких - високий кредитний ліміт, наявність пільгового періоду і лояльні умови погашення заборгованості.

Багато банків сьогодні пропонують цифрову картку з лімітом, що оформлюється у застосунку та дозволяє одразу підключити картку до гаманця ApplePay або GooglePay.

"Для клієнта цифрова картка - це швидкий доступ до фінансового інструменту, менше зайвих кроків під час оформлення та можливість керувати карткою через мобільний застосунок. Для банку - це розвиток дистанційного обслуговування й оптимізація процесу видачі карток", - зауважив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

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Банки активно удосконалюють цифрові канали продажів і розширюють можливості карткових продуктів.

"Клієнти очікують не просто доступу до кредитного ліміту, а зручного інструменту для щоденних розрахунків, зрозумілих умов кредитування та додаткових переваг. Серед помітних тенденцій - розвиток програм кешбеку, персоналізація пропозицій, збільшення можливостей дистанційного оформлення продуктів і вдосконалення мобільних застосунків", - зазначає Могильов.

Отже, для комфортної кредитної картки вже недостатньо наявності грейс-періоду та надання клієнту можливості отримати вищу суму ліміту. Адже, як зауважив product owner команди онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц , клієнт навряд чи оформлюватиме кредитну картку без зручного мобільного застосунку.

Крім того, мають значення і додаткові переваги, зокрема знижки, кешбек і програми лояльності.

Як зауважив заступник голови правління Райффайзен Банку Себастіан Рубай, найближчим часом очікується збереження стабільності ставок за кредитними картками на поточному рівні.

"Банки продовжать оптимізацію тарифів у бік спрощення. Основним інструментом боротьби за активність стануть сезонні та партнерські акції", - зазначив експерт.

Кредитна картка залишатиметься одним з флагманських продуктів для фізичних осіб у 2027 році, кажуть опитані РБК-Україна фінансові експерти. Це пояснюється, зокрема, самою філософією картки з лімітом.

"Кредитка - це інструмент гнучкості. Вона дозволяє закрити касовий розрив між надходженнями, зробити необхідну покупку, не чіпаючи заощаджень, і мати фінансову подушку на непередбачувані витрати. Окрім цього, щоденні покупки з карткою в O.Bank приносять додаткову вигоду у вигляді кешбеку та бонусів від партнерів. А вчасне погашення формує позитивну кредитну історію", - каже директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк.

Рейтинг найкращих кредитних карток 2026 року показує, що найвищі бали отримали кредитні картки з лояльними та вигідними умовами, де клієнтам доступний комфортний онлайн-сервіс, високий кредитний ліміт, тривалий грейс-період, відносно низький поріг мінімального щомісячного платежу на середня ринкова ставка за кредитом.