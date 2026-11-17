Банки предлагают разнообразные условия депозитов для малого и среднего бизнеса, которые можно разместить даже на несколько дней.

РБК-Украина рассказывает, какие сейчас ставки по вкладам для предприятий и на что обратить внимание перед подписанием договора о размещении средств.

Как говорится в новых результатах "Опроса о банковском фондировании", опубликованных НБУ, объем средств клиентов в банках увеличился, а стоимость их привлечения повысилась преимущественно из-за удорожания средств бизнеса.

В опросе отмечается, что в третьем квартале 2026 года объем обязательств банков в целом увеличился, преимущественно за счет роста объемов средств домохозяйств. В дальнейшем банки ожидают увеличения объема средств домохозяйств и корпораций, а также оптового фондирования. Также банки прогнозируют повышение стоимости фондирования и рост ставок по депозитам бизнеса и населения.

Читайте также: Рейтинг кредиток Украины: среди лидеров - карты ПУМБ, Идея Банка и monobank

Депозиты для бизнеса остаются одним из главных финансовых инструментов, направленных на сохранение и приумножение средств предприятий. При этом в банках отмечают популярность краткосрочных вкладов, которые чаще всего используют компании.

"Часто бизнес интересуют краткосрочные депозиты на срок от 30 дней до 3 месяцев, большой спрос формируется из-за быстрого движения средств в бизнесе на овернайты. Идея Банк предлагает несколько вариантов вкладов, также есть индивидуальные предложения в зависимости от срока и суммы размещения", - говорит директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова.

По ее словам, основной срок размещения средств на депозите - 30 дней, также часто бизнес-клиенты используют вклады на срок от 60 до 180 дней.

Читайте также: Быстрые и комфортные кредиты для бизнеса: Идея Банк наращивает кредитование предпринимателей

Также Идея Банк предлагает индивидуальные условия сотрудничества с клиентами по нестандартным, нерыночным запросам. Все зависит от срока размещения и суммы депозитного вклада. Такие предложения доступны как новым, так и действующим клиентам.

Что касается других важных условий депозитов, то сегодня бизнес-клиенты могут выбрать вклад с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока. Также банки предлагают компаниям и предпринимателям депозиты не только в гривне, но и в долларах и евро.

Условия размещения средств в валюте на вкладе Идея Банка "Классический":

Валюта: доллар, евро.

доллар, евро. Процентная ставка: от 0,5 до 1,0% годовых.

от 0,5 до 1,0% годовых. Минимальная сумма: от 100 долларов, 100 евро.

от 100 долларов, 100 евро. Срок от 30 до 539 дней.

от 30 до 539 дней. Выплата процентов: ежемесячно или в конце срока (по выбору клиента).

ежемесячно или в конце срока (по выбору клиента). Доступно пополнение депозита (если такая опция выбрана вкладчиком).

(если такая опция выбрана вкладчиком). Оформить депозит можно как в отделении банка, так и дистанционно через клиент-банк IFOBS.

Ставки по вкладам для бизнеса в гривне в среднем осенью 2026 года находятся в пределах 5-16% годовых, но на длительные сроки бизнес-депозиты могут предусматривать более выгодные условия.

"Видим, что ставки на рынке росли в зависимости от пересмотра уровня учетной ставки НБУ. Сейчас у нас есть предложение на срок от 30 до 356 дней - 15,25%, от 366 дней - 16%, а для новых клиентов банк запустил акционную ставку на срок от 93 дней для срочных средств - 17,37%", - отмечает Марина Голованова.

При размещении вклада предпринимателям важно понимать главную цель операции, поскольку некоторые вклады не позволяют пополнять счет, тогда как другие предусматривают свободное пополнение депозитного счета.

"В Идея Банке есть срочный депозит "Классический с пополнением", минимальная сумма открытия - 1000 грн. Клиент всегда может пополнить свой вклад дистанционно через Клиент-Банк", - рассказывает эксперт Идея Банка.

Кроме того, в банках есть депозитные вклады со свободным использованием размещенных предприятиями средств.

"В Идея Банке есть депозит "Линия Плюс", условиями которого предусмотрено не только пополнение, но и свободное использование средств. Ставка на срок 5-181 день составляет 10,50-10,75% годовых в зависимости от суммы, а на срок 182-365 дней - 10,75% годовых", - объясняет директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка.

Эксперты рекомендуют предпринимателям и компаниям при выборе депозитного вклада ориентироваться прежде всего на собственное бизнес-планирование, которое предусматривает, например, длительное хранение сбережений на счете с высокой доходностью.

"Не бойтесь пробовать и тестировать свои возможности дополнительного получения дохода от акционных предложений банков, ведь это позволит получить наиболее выгодные проценты. Кроме того, важно иметь несколько вкладов с разными условиями для продуманного управления денежными потоками бизнеса", - советует Марина Голованова.