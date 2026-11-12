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Швидкі і комфортні кредити для бізнесу: Ідея Банк нарощує кредитування підприємців

10:00 12.11.2026 Чт
3 хв
Партнерський матеріал
aimg Наталія Гурковська
Швидкі і комфортні кредити для бізнесу: Ідея Банк нарощує кредитування підприємців Ідея Банк збільшив обсяг кредитування ФОП на 46,5% за 9 місяців 2026 року (фото: Ідея Банк)
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Кредитування малого бізнесу залишається у фокусі діяльності Ідея Банку, який активно видає підприємцям позики для фінансування поточних потреб та інших цілей, а максимальна сума кредиту становить 1 млн грн. За підсумками 9 місяців 2026 року портфель кредитів підприємцям в банку зріс на 46,5%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директорки департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марини Голованової.

"Якщо на банківському ринку загалом ми бачимо сьогодні майже повне згортання програм швидкого фінансування або навіть радикальне посилення вимог до найменших позичальників, то в Ідея Банку зараз малий бізнес отримує необхідні йому для розвитку кошти. Попит на фінансування з боку малого бізнесу в 2026 році залишається високим", - пояснила Голованова.

За її словами, найчастіше за позиками звертаються підприємці, які працюють у таких сегментах, як роздрібна торгівля промисловими товарами, послуги для населення, роздрібна торгівля продовольчими товарами.

Також фінансування потрібне ресторанам і кав’ярням, підприємцям у секторі логістики, транспорту, а також ФОПам, які мають власні виробництва.

"Якщо проаналізувати цілі, на які залучається банківське фінансування, то 60% заявок - на фінансування поточних потреб бізнесу (купівля палива, техніки, ремонт комерційного приміщення); 15% - на купівлю товару, придбання комерційного автотранспорту. Інші 25% - це поповнення обігових коштів для розрахунків з контрагентами", - зазначила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку.

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Один із базових кредитних продуктів для малого бізнесу сьогодні в Ідея Банку - це "Перший кредит з Ідеєю", максимальна сума - до 1 млн грн.

"Серед умов кредиту - разова комісія 1,1%, щомісячна комісія 2,2%. Цей кредит пропонується новим клієнтам - ФОП з реєстрацією бізнесу понад 12 місяців. Якщо строк роботи бізнесу менше року, ми пропонуємо мікрокредит до 500 тис. грн з річною ставкою 67,5%", - розповіла Марина Голованова.

За її словами, наразі Ідея Банк активно працює з індивідуальними кредитними пропозиціями для клієнтів, адже чим краще банк знає свого клієнта, тим більш вигідну кредитну пропозицію може запропонувати.

"Вже знайомий для банка ідентифікований клієнт, кредитну історію якого ми бачимо і перевірили, відповідно до платоспроможності отримує автоматичне рішення без включення людського фактору щодо можливості отримання нового кредиту. Це стосується усіх кредитних продуктів банку", - пояснила представниця Ідея Банку.

Нагадаємо, Ідея Банк пропонує підприємцям розрахунково-касове обслуговування.

Сьогодні для ФОП доступні чотири пакети РКО: "Ідеальний старт", "Ідеальний підприємець", "Ідеальний бізнес" та "Ідеальний міжнародний". При чому, пакет "Ідеальний Старт" передбачає безкоштовне відкриття рахунку та два місяці без плати за РКО.

У 2026 році Ідея Банк не підвищував вартість обслуговування бізнес-клієнтів: ціна пакетів РКО залишилась на рівні 2025 року.

АТ "Ідея Банк". Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за №46. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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