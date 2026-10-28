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ChatGPT отримав доступ до пошти та календаря Apple

14:16 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
ChatGPT отримав доступ до пошти та календаря Apple OpenAI додала підтримку iCloud у ChatGPT (колаж: РБК-Україна)
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OpenAI офіційно додала підтримку поштової скриньки та календаря Apple у ChatGPT. Завдяки новим розширеним плагінам для iCloud Mail та iCloud Calendar ШІ тепер може читати, впорядковувати та керувати листами і подіями за допомогою простих текстових промптів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ChatGPT в X.

Як працюють нові плагіни та хто отримає доступ?

Новий інструментарій доступний на всіх платформах, де працює чат-бот: у настільній версії, веб-інтерфейсі та мобільному додатку для iOS. Окрім того, функція відкрита як для власників безкоштовних акаунтів, так і для користувачів платних підписок.

Much requested, and now yours to connect: iCloud Mail and Calendar plugins are available in ChatGPT. Ask ChatGPT to find that email, catch up on your inbox, check what’s next, or update a calendar event. Phew. Available on all ChatGPT plans on web, desktop, and iOS. https://t.co/g68OWoFVg8

— ChatGPT (@ChatGPT) October 27, 2026

Щоб розпочати роботу з новими можливостями, потрібно виконати такі кроки:

  1. Увімкнути відповідні плагіни у налаштуваннях чат-бота;
  2. Авторизуватися за допомогою свого акаунта Apple;
  3. Згенерувати спеціальний пароль для конкретного додатка в налаштуваннях безпеки.

Примітно, що плагіни взаємодіють виключно з хмарними сервісами Apple і не мають прямого доступу до локальних додатків на комп'ютерах під управлінням macOS.

Якщо користувач віддає перевагу іншим поштовим клієнтам, ці плагіни не працюватимуть.

Читайте більше: Понад 100 секретних файлів: OpenAI звинувачує Apple у викраденні ШІ-розробок

Як це впливає на взаємини техногігантів?

Реліз нових функцій відбувся на тлі суперечливих відносин між компаніями OpenAI та Apple.

З одного боку, ChatGPT став першим штучним інтелектом, який напряму інтегрували у голосовий помічник Siri. З іншого - Apple вирішила співпрацювати з Google для оновлення власних моделей та подала позов проти OpenAI із звинуваченнями у викраденні комерційної таємниці.

Попри судові суперечки, технологічні гіганти продовжують співпрацю. Так, Купертіно оголосило про оновлення пакета Creator Studio для Pages, Numbers та Keynote.

У ці програми додано нового чат-бота, робота якого частково базується на моделях OpenAI. Нові інструменти дебютували разом із презентацією нових комп'ютерів iMac та MacBook Pro на чипах M6.

Очевидно, що жодна з компаній наразі не готова повністю відмовлятися від партнерства через високу конкуренцію на ринку високих технологій.

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