Понад 100 секретних файлів: OpenAI звинувачує Apple у викраденні ШІ-розробок

Розробник ChatGPT заявив у суді, що колишній співробітник передав Купертіно понад сотню конфіденційних файлів про незапущені ШІ-пристрої.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на матеріали судової справи .

У чому полягає суть нових звинувачень?

У судовому позові OpenAI вказує на неназваного співробітника, який спочатку працював у Apple, перейшов до OpenAI, а через шість місяців повернувся до Купертіно.

За даними розробника ChatGPT, цей фахівець скопіював на особисті акаунти понад 100 "високосекретних файлів", а саме:

Виробничі дані: інформація про специфіку виготовлення майбутніх продуктів.

Детальні зображення: фото та креслення щонайменше одного незапущеного ШІ-пристрою.

Презентація для керівництва: співробітник провів презентацію планів OpenAI перед топ-менеджментом Apple.

OpenAI зазначає, що порушувала це питання перед Apple, проте виробник iPhone не надав гарантії того, що не володіє та не використовує ці матеріали.

Своєю чергою, Apple повідомила, що не знайшла жодних доказів цих тверджень, а корпоративна політика компанії суворо забороняє новим працівникам займатися промисловим шпигунством чи використовувати дані з попередніх місць роботи.

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Історія конфлікту та судові ризики

Судова війна між компаніями триває з липня, коли Apple першою подала позов проти OpenAI. Купертіно звинувачує своїх колишніх інженерів Чана Лю та Тана Тана у викраденні комерційної таємниці для створення ШІ-заліза в OpenAI.

У відповідь OpenAI назвала позов "агресивним і підозріло особистим", заявивши, що не потребує чужих технологій.

Зараз справа перебуває у фазі прискореного розкриття доказів.

Надання доказів: OpenAI має два тижні на передачу криміналістичних матеріалів та записів співбесід із колишніми працівниками Apple.

Допити свідків: після передачі даних фігуранти справи мають дати свідчення під присягою.

Суддя Едвард Давіла вже заявив про "високу ймовірність" видачі попередньої заборони, яка може тимчасово заблокувати для OpenAI використання спірних технологій Apple.

На думку аналітиків, це загрожує суттєвим затриманням у розробці перших апаратних ШІ-пристроїв від OpenAI.