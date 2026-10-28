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Новий iMac прискорив графіку на 200%: Apple представила комп'ютер із чипом M6

10:11 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Новий iMac прискорив графіку на 200%: Apple представила комп'ютер із чипом M6 Apple показала новий iMac із чипом M6 (колаж: РБК-Україна)
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Apple офіційно презентувала оновлений 24-дюймовий ПК iMac. Новинка отримала нові фірмові чипсети M6, які забезпечили рекордний приріст графічної потужності та можливості роботи зі штучним інтелектом.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple.

Апгрейд продуктивності - у чому фішка нового iMac?

Головним оновленням ПК стала його внутрішня начинка. Замість очікуваного процесора покоління M5, розробники оснастили пристрій чипсетом M6 у версіях на 10 та 12 ядер.

Згідно з бенчмарками, 12-ядерна версія забезпечує майже 40 відсотків приросту продуктивності центрального процесора та понад 200 відсотків підвищення швидкості графічного процесора.

Представники Apple також зазначають, що новий настільний комп'ютер демонструє у 5 разів швидшу обробку завдань штучного інтелекту безпосередньо на пристрої порівняно з модифікаціями на чипах M4.

Пропускна здатність пам'яті досягає 170 гігабайтів на секунду, а накопичувач SSD працює удвічі швидше за попереднє покоління.

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Технічні характеристики

Незважаючи на значні зміни у продуктивності, зовнішній вигляд пристрою залишився повністю ідентичним попередній версії.

Пристрій оснащено 24-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 4480 × 2520 пікселів, яскравістю 500 ніт і частотою оновлення 60 герц.

Завдяки новому фірмовому чипу N1, моноблок отримав підтримку найсучасніших бездротових стандартів:

  • бездротовий зв'язок Wi-Fi 7;
  • модуль Bluetooth 6.0;
  • протокол для розумного дому Thread.

Моделі з 10-ядерним процесором оснащуються двома портами Thunderbolt 4, тоді як версії з 12-ядерним чипсетом мають чотири відповідні роз'єми.

Новий iMac прискорив графіку на 200%: Apple представила комп'ютер із чипом M6
Apple оновила легендарний iMac (фото: Apple)

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Кольори, комплектації та ціна

Пристрій доступний у 7 яскравих кольорах корпусу: зеленому, жовтому, помаранчевому, рожевому, фіолетовому, синьому та сріблястому.

Базова версія 24-дюймового iMac оцінюється в 1499 доларів. За цю суму покупці отримують 10-ядерний процесор, 2 порти Thunderbolt 4, 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ.

У топових конфігураціях користувачам доступно до 32 гігабайтів оперативної пам'яті, накопичувач ємністю до 2 терабайтів, скло з нанотекстурним покриттям для зменшення відблисків, а також мережевий адаптер Ethernet на 2.5 гігабіта.

Перші поставки оформлених попередніх замовлень розпочнуться 6 листопада.

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