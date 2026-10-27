Рекордні 24 години роботи: Apple випустила новий MacBook Pro з чипом M6

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple .

Продуктивність чипа M6 та можливості ШІ

Головною інновацією новинки став чип M6, який містить потужний 12-ядерний центральний процесор та 12-ядерний графічний модуль.

Розробники зазначають: завдяки новим нейронним прискорювачам у кожному ядрі та подвійному 16-ядерному движку Neural Engine, новий MacBook Pro демонструє виняткову швидкість в обробці ШІ-завдань.

Основні показники продуктивності:

Обробка запитів LLM стала до 13 разів швидшою порівняно з моделями на M1 та на 30 відсотків швидшою за M5.

Графічна продуктивність зросла на 30 відсотків, пропонуючи третє покоління трасування променів.

Базова конфігурація включає 16 гігабайтів об'єднаної пам'яті з можливістю розширення до 32 гігабайтів.

Завдяки інтеграції з операційною системою macOS 27 та функціям Siri AI, користувачі отримують інструменти для роботи з текстом, пошуку інформації та локального запуску великих мовних моделей із збереженням конфіденційності.

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Дисплей, автономність та нові стандарти зв'язку

Новинка пропонує користувачам яскравий екран Liquid Retina XDR із піковою яскравістю до 1600 ніт та опціональним нанотекстурним покриттям для зменшення відблисків.

Завдяки енергоефективності чипа M6 пристрій здатен працювати без підзарядки до 24 годин - це найдовший показник в історії комп'ютерів Mac.

Ноутбук також отримав підтримку новітніх стандартів зв'язку Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, покращену 12-мегапіксельну камеру Center Stage та аудіосистему з 6 динаміками.

Корпус пристрою виготовлений з переробленого алюмінію в рамках екологічної стратегії компанії з досягнення вуглецевої нейтральності до 2030 року.

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Ціна та доступність

Новий 14-дюймовий MacBook Pro з M6 доступний у кольорах "space black" та "silver".

Оформити попереднє замовлення можна, починаючи з 28 жовтня, а поява пристроїв у магазинах очікується у п'ятницю, 6 листопада.