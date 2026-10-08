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Сканує ШІ-контент OpenAI й Apple: Google відкрила доступ до SynthID для всіх

13:13 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Сканує ШІ-контент OpenAI й Apple: Google відкрила доступ до SynthID для всіх Новий сервіс Google покаже приховані сліди ШІ (фото: Mitchell Luo)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google відкрила для всіх інструмент, який може визначити, чи створено фото, відео або аудіо за допомогою ШІ - SynthID Detector шукає приховані цифрові водяні знаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Що вміє новий сервіс від Google?

За словами розробників, головною перевагою відкритого порталу synthid.com є його універсальність.

Якщо раніше ШІ Gemini міг розпізнавати лише маркування від інструментів Google, а сайт OpenAI працював виключно зі власними підписами, то новий детектор об'єднав ключові технології ринку.

Тепер платформа здатна виявляти приховані водяні знаки, створені інструментами Google, OpenAI, NVIDIA, Kakao, а незабаром до цього списку приєднається і компанія Apple.

Окрім підтвердження самого факту використання ШІ, сервіс виконує глибоку аналітику зображень та відео.

Система здатна детально підсвічувати та виділяти конкретні ділянки кадру, які зазнали редагування або були згенеровані за допомогою нейромереж. Інструмент підтримує роботу з графічними файлами, відеозаписами та аудіоматеріалами.

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Авторизація та обмеження

Скористатися інструментом може будь-який відвідувач платформи, проте запуск вимагає обов'язкової авторизації.

Наразі увійти на сайт можна лише за допомогою облікових записів Google, Apple або OpenAI. Можливість вільного сканування файлів без входу у систему або за допомогою звичайної електронної пошти наразі відсутня.

Представники розробника підтвердили, що авторизація через акаунти великих технокомпаній залишається єдиним можливим методом доступу.

Запуск порталу став важливим кроком у боротьбі з цифровими підробками та дезінформацією. Сама ж новина з'явилася на тлі заяв компанії Anthropic про впровадження водяних знаків у згенерований текст.

Аналітики техноринку вважають, що це свідчить про формування єдиного стандарту верифікації контенту в ШІ-індустрії.

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