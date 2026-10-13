Цифрова смерть: як заздалегідь вирішити долю акаунтів у Google та Apple
Google та Apple дозволяють заздалегідь визначити, що станеться з цифровими даними після смерті власника - від фото й листування до файлів в обліковому записі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.
Менеджер неактивності та закриття профілів у Google
Якщо користувач не залишив жодних вказівок щодо свого цифрового спадку, його акаунт Google залишатиметься недоторканим до моменту виявлення неактивності.
Система автоматично фіксує відсутність дій (входів у профіль, використання Gmail або інших сервісів) протягом двох років, після чого профіль може бути видалений.
Для завчасного управління даними компанія пропонує інструмент "Менеджер неактивних облікових записів" (Inactive Account Manager), у якому доступно:
Вибір термінів: користувач може вказати період неактивності (3, 6 або 12 місяців), після якого профіль вважатиметься покинутим.
Довірені контакти: можна вибрати до 10 осіб, яким надійде повідомлення та які матимуть доступ до завантаження листів, фотографій, контактів і файлів із YouTube.
Запит від родичів: якщо налаштування не були зроблені за життя, члени сім'ї можуть звернутися до Google з проханням деактивувати профіль достроково.
З усім тим, доступ до даних померлого користувача їм не нададуть.
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Довірені контакти та часові обмеження в Apple
Компанія Apple використовує систему "Цифровий спадкоємець" (Legacy Contact), яка дозволяє призначити до п'яти осіб, що отримають право на доступ до даних в iCloud після смерті власника.
Під час вибору спадкоємця система генерує спеціальний ключ доступу. Після надання цього ключа та свідоцтва про смерть родичі отримують доступ до фотографій, нотаток, резервних копій і повідомлень.
Проте сервіс має суворі часові та функціональні обмеження.
Які саме?
Термін дії доступу: після підтвердження прав спадкоємці мають три роки, щоб завантажити необхідну інформацію, після чого акаунт остаточно видаляється.
Куплений контент: цифрові книги, музика та фільми не підлягають передачі у спадок - доступ до них втрачається назавжди.
Швидке видалення: якщо користувач не призначив спадкоємців, Apple надсилає попередження вже через рік суцільної неактивності в iCloud і видаляє акаунт через 30 днів після цього.