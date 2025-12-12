ua en ru
Без поповнення війська фронт не втримати: Шаповалов про конфлікти навколо ТЦК

П'ятниця 12 грудня 2025 10:32
UA EN RU
Без поповнення війська фронт не втримати: Шаповалов про конфлікти навколо ТЦК Фото: Геннадій Шаповалов (facebook.com/UALandForces)
Автор: Константин Широкун

Без поповнення війська Україна не втримає фронт проти окупантів. ЗСУ необхідна співпраця, а не війна з цивільними.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Суспільству хочу сказати: без поповнення війська ми не втримаємо фронт. Нам потрібна співпраця, а не війна всередині країни між "пікселем" і "цивільними", - заявив Шаповалов.

Він також зазначив, що коли військових, які виконують свою роботу з обліку й комплектування, демонізують, принижують, на них нападають фізично, – це злочин. Це напад на військовослужбовця.

"Не має значення, де він служить – у штурмовій бригаді, в артилерії чи у ТЦК. Кожен на своєму місці виконує свої важливі завдання. Особливо, якщо зважати на той факт, що здебільшого в ТЦК та СП служать ті військовослужбовці, які мають поранення і не можуть продовжувати проходження служби в бойових підрозділах", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

На думку Шаповалова, військовий у формі, який виконує завдання в тилу, – це також частина Сил оборони, і злочинні дії проти нього підривають обороноздатність так само, як удар по військових на фронті.

"Також потрібно визнати, були і є випадки, коли певні військовослужбовці ТЦК поводилися грубо, перевищували повноваження чи порушували закон. Щодо кожного такого епізоду мають працювати правоохоронні органи й мають бути вироки", - підкреслив він.

При цьому Шаповалов додав, що є базовий принцип: проблеми ТЦК не розв’язуються самосудом. Вони розв’язуються в правовому полі, наглядом, інспекціями й вироками.

"Військовим ТЦК визначив завдання: працюйте з повагою до людей, пам’ятайте, що за кожним рішенням є чиєсь життя", - підсумував він.

Інциденти з ТЦК

Нагадаємо, що 9 грудня Оперативне командування "Захід" повідомило, що у Львівській області під час проведення заходів оповіщення громадянин скоїв напад на групу оповіщення місцевого територіального центру комплектування, поранивши одного зі співробітників.

Інцидент стався менше, ніж через тиждень після того, як у Львові чоловік напав на співробітників ТЦК під час виконання службових обов’язків. Під час нападу 4 грудня один зі співробітників групи оповіщення центру комплектування був поранений ножем та помер у лікарні. Нападника затримали наступного дня, він заявив, що нібито діяв у стані афекту та "нічого не пам'ятає".

Також у Деснянському районі Києва 16 листопада сталася сутичка за участі працівників територіального центру комплектування, яка закінчилася стріляниною. У ТЦК заявляють про нібито напад на свого працівника.

Наприкінці жовтня в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок інциденту працівники ТЦК були биті, а їх "бусик" перекинули.

