У Львівській області вдруге за тиждень напали на ТЦК: є поранений

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 23:19
UA EN RU
У Львівській області вдруге за тиждень напали на ТЦК: є поранений Ілюстративне фото: ТЦК та СП Львівської області (facebook.com)
Автор: Антон Корж

У Львівській області під час проведення заходів оповіщення громадянин скоїв напад на групу співробітників територіального центру комплектування (ТЦК). Внаслідок нападу одного зі співробітників було поранено, ведеться розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід".

За даними ОК "Захід", 9 грудня у Львівській області стався "черговий випадок зухвалої агресії" - громадянин України мобілізаційного віку, за версією ТЦК, вчинив напад на групу оповіщення та завдав травми одному зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток".

"Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії. Цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові", - сказано у повідомленні.

В ОК "Захід" підкреслили, що фіксують небезпечну тенденцію - агресія проти ТЦК перестає бути поодинокими випадками та "перетворюється на тривожну тенденцію". В обох інцидентах з нападом громадяни, за версією ОК "Захід", "свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство" - що несе пряму загрозу для співробітників ТЦК та поліції.

"Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про “зловживання мобілізацією”, дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах", - зазначили в командуванні.

В ОК "Захід" додали, що інформаційний вплив створює середовище, у якому агресія проти ТЦК "сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть "героїчна". Там закликали громадян бути відповідальними та дотримуватися законних вимог поліції та ТЦК.

"Будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю. Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, що 4 грудня у Львові чоловік напав на співробітників ТЦК під час виконання службових обов’язків. Один зі співробітників групи оповіщення центру комплектування був поранений ножем та помер у лікарні.

Інші відомі напади на ТЦК

Нагадаємо, що в Одесі чоловіки побили працівників ТЦК та перевернули службовий мікроавтобус. А під Броварами у Київській області стався конфлікт між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями ТЦК під час перевірки військово-облікових даних.

Крім того, на Хмельниччині спалахнув конфлікт між місцевими жительками та військовослужбовцями територіального центру комплектування. Згідно з чутками, були постраждалі.

Мобілізація в Україні ТЦК
