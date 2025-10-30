В Одесі чоловіки побили працівників ТЦК та перевернули службовий мікроавтобус: що відомо

Сьогодні вранці, 30 жовтня, у провулку Базовому в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Інцидент переріс у бійку на перехресті з вулицею Базовою, внаслідок чого вантажники перекинули службовий мікроавтобус військових. Через це проїзд вулицею Базовою ускладнений.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що напад на військовослужбовців був груповим і супроводжувався застосуванням фізичної сили, сльозогінного газу та кийків. Унаслідок сутички постраждали працівники центру та службовий автомобіль.

"Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад і спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам", - наголосили у ТЦК та СП.

Правоохоронці вже проводять невідкладні слідчі дії, зокрема на основі записів із боді-камер військових, аби встановити всіх причетних до правопорушення.