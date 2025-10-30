ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі чоловіки побили працівників ТЦК та перевернули службовий мікроавтобус: що відомо

Четвер 30 жовтня 2025 12:18
UA EN RU
В Одесі чоловіки побили працівників ТЦК та перевернули службовий мікроавтобус: що відомо Фото: В Одесі стався конфлікт за участі співробітників ТЦК (omr.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні вранці, 30 жовтня, у провулку Базовому в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ринку "7-й кілометр" та Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент переріс у бійку на перехресті з вулицею Базовою, внаслідок чого вантажники перекинули службовий мікроавтобус військових. Через це проїзд вулицею Базовою ускладнений.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що напад на військовослужбовців був груповим і супроводжувався застосуванням фізичної сили, сльозогінного газу та кийків. Унаслідок сутички постраждали працівники центру та службовий автомобіль.

"Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад і спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам", - наголосили у ТЦК та СП.

Правоохоронці вже проводять невідкладні слідчі дії, зокрема на основі записів із боді-камер військових, аби встановити всіх причетних до правопорушення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі п’яний поліцейський погрожував зброєю працівникам територіального центру комплектування та розбив вікно службового авто. Інцидент стався 27 жовтня, зловмисника затримали, зброю вилучили, на нього склали адмінпротокол. ДБР відкрила кримінальне провадження, ТЦК проводить власну перевірку.

Також ми розповідали, що у селі Княжичі Броварського району під час перевірки військово-облікових документів місцеві жителі вступили в конфлікт із поліцейськими та військовими. Жінка вдарила поліцейського по голові, його травмовано, її затримали. Відкрито кримінальне провадження, керівництво поліції перевіряє правомірність дій правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ТЦК
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні