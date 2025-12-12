Без пополнения войска фронт не удержать: Шаповалов о конфликтах вокруг ТЦК
Без пополнения войска Украина не удержит фронт против оккупантов. ВСУ необходимо сотрудничество, а не война с гражданскими.
Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Геннадий Шаповалов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".
"Обществу хочу сказать: без пополнения войска мы не удержим фронт. Нам нужно сотрудничество, а не война внутри страны между "пикселем" и "гражданскими", - заявил Шаповалов.
Он также отметил, что когда военных, которые выполняют свою работу по учету и комплектованию, демонизируют, унижают, на них нападают физически, - это преступление. Это нападение на военнослужащего.
"Не имеет значения, где он служит - в штурмовой бригаде, в артиллерии или в ТЦК. Каждый на своем месте выполняет свои важные задачи. Особенно, если учитывать тот факт, что в основном в ТЦК и СП служат те военнослужащие, которые имеют ранения и не могут продолжать прохождение службы в боевых подразделениях", - добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.
По мнению Шаповалова, военный в форме, который выполняет задачи в тылу, - это также часть Сил обороны, и преступные действия против него подрывают обороноспособность так же, как удар по военным на фронте.
"Также нужно признать, были и есть случаи, когда определенные военнослужащие ТЦК вели себя грубо, превышали полномочия или нарушали закон. По каждому такому эпизоду должны работать правоохранительные органы и должны быть приговоры", - подчеркнул он.
При этом Шаповалов добавил, что есть базовый принцип: проблемы ТЦК не решаются самосудом. Они решаются в правовом поле, надзором, инспекциями и приговорами.
"Военным ТЦК определил задачу: работайте с уважением к людям, помните, что за каждым решением есть чья-то жизнь", - подытожил он.
Инциденты с ТЦК
Напомним, что 9 декабря Оперативное командование "Запад" сообщило, что во Львовской области во время проведения мероприятий оповещения гражданин совершил нападение на группу оповещения местного территориального центра комплектования, ранив одного из сотрудников.
Инцидент произошел меньше, чем через неделю после того, как во Львове мужчина напал на сотрудников ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Во время нападения 4 декабря один из сотрудников группы оповещения центра комплектования был ранен ножом и скончался в больнице. Нападавшего задержали на следующий день, он заявил, что якобы действовал в состоянии аффекта и "ничего не помнит".
Также в Деснянском районе Киева 16 ноября произошла стычка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой. В ТЦК заявляют о якобы нападении на своего работника.
В конце октября в Одессе произошел конфликт между грузчиками складских баз и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате инцидента работники ТЦК были избиты, а их "бусик" перевернули.