Конфлікт біля ТЦК у Києві закінчився стріляниною: що відомо
У Деснянському районі Києва 16 листопада сталася сутичка за участі працівників територіального центру комплектування, яка закінчилася стріляниною. У ТЦК заявляють про напад на свого працівника.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.
Що сталося
У соцмережах з’явилося відео, на якому військовослужбовець б’є авто цивільного, після чого пролунали постріли. За попередніми даними, один із працівників ТЦК пошкодив авто 22-річного чоловіка, а інший відкрив вогонь у його бік.
У ТЦК заявили, що невстановлена особа напала на військовослужбовця під час мобілізаційних заходів. Через емоційну реакцію військовий завдав ударів по автомобілю нападника. Для припинення подальшого нападу інший військовослужбовець здійснив кілька пострілів із травматичної зброї в землю.
Справу передали до поліції
На місце інциденту викликали поліцію та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з’ясовують обставини події та дають їй правову оцінку. Тривають слідчі дії.
У ТЦК закликали громадян утримуватися від поширення неперевіреної інформації та нагадали про роботу гарячих ліній для звернень:
- Командування Сухопутних військ - 0800301937;
- Київський міський ТЦК та СП - 0660337817.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 7 листопада у Дніпрі чоловік, якого доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії, завдав собі тілесних ушкоджень у вбиральні після отримання висновку ВЛК. Йому надали допомогу та госпіталізували.
Наступного дня у Тернополі з п’ятого поверху будівлі обласного ТЦК випав військовозобов’язаний чоловік. У центрі заявляють, що він був у стані сп’яніння та намагався спуститися з вікна, зв’язавши одяг. Постраждалого госпіталізували, поліція з’ясовує обставини.