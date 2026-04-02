Попит зріс у 12 разів: яку роботу в Україні знайти найлегше та де платять найбільше

Головне: Доходи: У 2026 році медіанні зарплати в робітничій сфері подекуди перевищили 60 тис. гривень.

У 2026 році медіанні зарплати в робітничій сфері подекуди перевищили 60 тис. гривень. Лідери росту: Найбільше зросли зарплати у малярів, комплектувальників та виконробів.

Найбільше зросли зарплати у малярів, комплектувальників та виконробів. Попит: Кількість вакансій для комплектувальників зросла майже у 12 разів.

Кількість вакансій для комплектувальників зросла майже у 12 разів. Спад: Попит на зварювальників у будівництві впав на 89%, на плиточників - на 52%.

Попит на зварювальників у будівництві впав на 89%, на плиточників - на 52%. Конкуренція: Найважче знайти роботу пакувальникам, тоді як електриків та сантехніків критично бракує.

Найважче знайти роботу пакувальникам, тоді як електриків та сантехніків критично бракує. Тенденція: Ринок неоднорідний - зарплати зростають, але загальна кількість пропозицій від роботодавців скорочується.

Зарплати зростають

За даними платформи, робітничі професії залишаються серед найбільш оплачуваних. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тисяч гривень.

Найбільше зростання зафіксували у таких професіях:

маляр у будівництві - на 43% (до 40 тис. гривень);

- на 43% (до 40 тис. гривень); комплектувальник - на 34% (до 28 тис. гривень);

- на 34% (до 28 тис. гривень); виконроб - на 33% (до 50 тис. гривень);

- на 33% (до 50 тис. гривень); муляр - на 32% (до 56 тис. гривень).

Також на 15-20% зросли зарплати електриків (30 тис. гривень), зварювальників у будівництві (35 тис. гривень), монтажників у виробництві (35 тис. гривень), сантехніків (35 тис. гривень), токарів (32 тис. гривень) та штукатурів (до 63 тис. гривень).

Менше зростання (+10-15%) зафіксували для будівельників, монтажників у будівництві, пакувальників, слюсарів і столярів.

Водночас у виробничому сегменті є і винятки: зарплати малярів знизилися на 25% (до 30 тис. гривень), а зварювальників - на 3% (до 34 тис. гривень).

Вакансій стало менше

Попри підвищення зарплат, кількість вакансій на ринку здебільшого скоротилася. Найбільше падіння попиту серед роботодавців:

зварювальник у будівництві - мінус 89%;

- мінус 89%; плиточник - мінус 52%;

- мінус 52%; маляр у виробництві - мінус 47%;

- мінус 47%; токар - мінус 37%;

- мінус 37%; штукатур - мінус 36%.

На 20-25% зменшилася кількість вакансій для будівельників, мулярів, слюсарів і столярів.

Водночас окремі професії демонструють зростання попиту:

комплектувальник - майже у 12 разів;

- майже у 12 разів; зварювальник у виробництві - понад у 6 разів;

- понад у 6 разів; машиніст екскаватора - на 47%;

- на 47%; виконроб - на 11%.

Кандидатів більше, ніж вакансій

Активність пошукачів також знизилася, але все ще перевищує кількість пропозицій. У деяких випадках конкуренція дуже висока:

пакувальник - у середньому 21 відгук на вакансію;

- у середньому 21 відгук на вакансію; різноробочий у будівництві - 18 відгуків.

На інші позиції - маляр, будівельник, комплектувальник, плиточник, фасадник, штукатур - припадає в середньому 5-6 відгуків.

Натомість найменше відгуків (1-3 на вакансію) отримують:

сантехніки;

виконроби;

машиністи екскаватора;

електрики;

зварювальники;

слюсарі;

токарі;

столярі.

Що це означає

Попри зростання зарплат, ринок робітничих спеціальностей демонструє неоднорідну динаміку. Кількість вакансій скорочується, але в окремих професіях зберігається дефіцит кадрів.

Водночас простіші позиції залишаються більш конкурентними серед пошукачів, тоді як на складніші спеціальності роботодавцям часто бракує кандидатів.