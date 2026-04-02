Попит зріс у 12 разів: яку роботу в Україні знайти найлегше та де платять найбільше

У 2026 році в Україні зросли зарплати у сфері робітничих спеціальностей, однак кількість вакансій і активність ринку знизилися. Водночас у частині професій зберігається дефіцит кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Головне:
За даними платформи, робітничі професії залишаються серед найбільш оплачуваних. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тисяч гривень.
Найбільше зростання зафіксували у таких професіях:
Також на 15-20% зросли зарплати електриків (30 тис. гривень), зварювальників у будівництві (35 тис. гривень), монтажників у виробництві (35 тис. гривень), сантехніків (35 тис. гривень), токарів (32 тис. гривень) та штукатурів (до 63 тис. гривень).
Менше зростання (+10-15%) зафіксували для будівельників, монтажників у будівництві, пакувальників, слюсарів і столярів.
Водночас у виробничому сегменті є і винятки: зарплати малярів знизилися на 25% (до 30 тис. гривень), а зварювальників - на 3% (до 34 тис. гривень).
Попри підвищення зарплат, кількість вакансій на ринку здебільшого скоротилася. Найбільше падіння попиту серед роботодавців:
На 20-25% зменшилася кількість вакансій для будівельників, мулярів, слюсарів і столярів.
Водночас окремі професії демонструють зростання попиту:
Активність пошукачів також знизилася, але все ще перевищує кількість пропозицій. У деяких випадках конкуренція дуже висока:
На інші позиції - маляр, будівельник, комплектувальник, плиточник, фасадник, штукатур - припадає в середньому 5-6 відгуків.
Натомість найменше відгуків (1-3 на вакансію) отримують:
Попри зростання зарплат, ринок робітничих спеціальностей демонструє неоднорідну динаміку. Кількість вакансій скорочується, але в окремих професіях зберігається дефіцит кадрів.
Водночас простіші позиції залишаються більш конкурентними серед пошукачів, тоді як на складніші спеціальності роботодавцям часто бракує кандидатів.
