Попит зріс у 12 разів: яку роботу в Україні знайти найлегше та де платять найбільше

06:40 02.04.2026 Чт
3 хв
У 2026 році зарплати робітничих спеціальностей зросли на третину
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Кому в Україні платять найвищі зарплати (freepik.com)

У 2026 році в Україні зросли зарплати у сфері робітничих спеціальностей, однак кількість вакансій і активність ринку знизилися. Водночас у частині професій зберігається дефіцит кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • Доходи: У 2026 році медіанні зарплати в робітничій сфері подекуди перевищили 60 тис. гривень.
  • Лідери росту: Найбільше зросли зарплати у малярів, комплектувальників та виконробів.
  • Попит: Кількість вакансій для комплектувальників зросла майже у 12 разів.
  • Спад: Попит на зварювальників у будівництві впав на 89%, на плиточників - на 52%.
  • Конкуренція: Найважче знайти роботу пакувальникам, тоді як електриків та сантехніків критично бракує.
  • Тенденція: Ринок неоднорідний - зарплати зростають, але загальна кількість пропозицій від роботодавців скорочується.

Зарплати зростають

За даними платформи, робітничі професії залишаються серед найбільш оплачуваних. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тисяч гривень.

Найбільше зростання зафіксували у таких професіях:

  • маляр у будівництві - на 43% (до 40 тис. гривень);
  • комплектувальник - на 34% (до 28 тис. гривень);
  • виконроб - на 33% (до 50 тис. гривень);
  • муляр - на 32% (до 56 тис. гривень).

Також на 15-20% зросли зарплати електриків (30 тис. гривень), зварювальників у будівництві (35 тис. гривень), монтажників у виробництві (35 тис. гривень), сантехніків (35 тис. гривень), токарів (32 тис. гривень) та штукатурів (до 63 тис. гривень).

Менше зростання (+10-15%) зафіксували для будівельників, монтажників у будівництві, пакувальників, слюсарів і столярів.

Водночас у виробничому сегменті є і винятки: зарплати малярів знизилися на 25% (до 30 тис. гривень), а зварювальників - на 3% (до 34 тис. гривень).

Вакансій стало менше

Попри підвищення зарплат, кількість вакансій на ринку здебільшого скоротилася. Найбільше падіння попиту серед роботодавців:

  • зварювальник у будівництві - мінус 89%;
  • плиточник - мінус 52%;
  • маляр у виробництві - мінус 47%;
  • токар - мінус 37%;
  • штукатур - мінус 36%.

На 20-25% зменшилася кількість вакансій для будівельників, мулярів, слюсарів і столярів.

Водночас окремі професії демонструють зростання попиту:

  • комплектувальник - майже у 12 разів;
  • зварювальник у виробництві - понад у 6 разів;
  • машиніст екскаватора - на 47%;
  • виконроб - на 11%.

Кандидатів більше, ніж вакансій

Активність пошукачів також знизилася, але все ще перевищує кількість пропозицій. У деяких випадках конкуренція дуже висока:

  • пакувальник - у середньому 21 відгук на вакансію;
  • різноробочий у будівництві - 18 відгуків.

На інші позиції - маляр, будівельник, комплектувальник, плиточник, фасадник, штукатур - припадає в середньому 5-6 відгуків.

Натомість найменше відгуків (1-3 на вакансію) отримують:

  • сантехніки;
  • виконроби;
  • машиністи екскаватора;
  • електрики;
  • зварювальники;
  • слюсарі;
  • токарі;
  • столярі.

Що це означає

Попри зростання зарплат, ринок робітничих спеціальностей демонструє неоднорідну динаміку. Кількість вакансій скорочується, але в окремих професіях зберігається дефіцит кадрів.

Водночас простіші позиції залишаються більш конкурентними серед пошукачів, тоді як на складніші спеціальності роботодавцям часто бракує кандидатів.

РБК-Україна раніше писало про зміни на ринку вакансій із житлом в Україні - зарплати зросли до 30 тис. гривень, але кількість пропозицій і відгуків зменшилась. Найбільше платять у будівництві, логістиці та виробництві, а найбільша кількість вакансій зосереджена в Київській області.

Також ми розповідали про зростання середньої зарплати в Україні - у лютому 2026 року вона сягнула 28 321 гривень. Водночас зберігається великий розрив у доходах: найвищі зарплати у сфері ІТ, а найнижчі - у сфері культури, також значна різниця є між регіонами.

