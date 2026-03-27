ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зарплати до 150 тисяч: названо найбільш оплачувані робітничі професії в Україні

06:40 27.03.2026 Пт
2 хв
У лютому 2026 року в Україні зафіксували рекордні медіанні зарплати
aimg Тетяна Веремєєва
Зарплати до 150 тисяч: названо найбільш оплачувані робітничі професії в Україні

В Україні станом на лютий 2026 року суттєво зросли заробітні плати у робітничих сферах. Найвищі доходи фіксують у категоріях автосервісу, будівництва, логістики та виробництва, де приріст за рік подекуди сягнув 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • Найвищу медіанну зарплату в Україні отримують стоматологи (150 тис. гривень).
  • У робітничих сферах найбільше заробляють фахівці з ремонту авто та будівництва (60-70 тис. гривень).
  • За рік найбільший приріст доходу продемонстрували електрики (+41%), маляри (+42%) та плиточники (+39%).
  • Ключовими сферами з найвищими виплатами залишаються автосервіс, будівництво, логістика та виробництво.

Професії з виплатами понад 60 тисяч гривень

Абсолютним лідером за рівнем доходів у лютому 2026 року стала вакансія стоматолога - медіанна зарплата тут становить 150 тис. гривень, що на 20% більше, ніж минулоріч.

Високі показники спостерігаються у сфері СТО та автомийок:

  • рихтувальник - 70 тис. гривень (+27%);
  • автомаляр - 60 тис. гривень (+17%);
  • автоелектрик - 60 тис. гривень (+33%).

У будівельній галузі також зафіксовано високу динаміку. Наразі фасадники отримують у медіані 67,5 тис. гривень, штукатури - 66,3 тис. гривень, а муляри - 65 тис. гривень (+30%). Далекобійникам у логістиці пропонують близько 60 тис. гривень (+33%).

Де пропонують від 40 до 50 тисяч гривень

Цей діапазон охоплює переважно будівельні та технічні спеціальності. Зокрема, будівельники, маляри та виконроби мають медіану у 50 тис. гривень. Найбільший стрибок у цій категорії продемонструвала вакансія плиточника - до 47 тис. гривень (+39%).

Також у цьому сегменті представлені:

  • механік - 45 тис. гривень;
  • монтажник - 45 тис. гривень;
  • водій - 42,5 тис. гривень;
  • зварювальник - 41-42 тис. гривень.

Зарплати від 35 до 40 тисяч гривень

У категоріях виробництва та робітничих спеціальностей медіанні виплати розподілилися наступним чином:

  • електрик - 38,8 тис. гривень (+41%);
  • менеджер з продажів - 38 тис. гривень (+38%);
  • підсобник та маляр - 37,5 тис. гривень;
  • токар - 35 тис. гривень.

Загалом ринок демонструє стабільне зростання попиту на кваліфіковані кадри в реальному секторі економіки, що прямо відображається на пропозиціях роботодавців.

Раніше РБК-Україна писало, про кризу в ресторанно-готельній сфері (HoReCa) через зимові блекаути. Так, погіршилися умови праці, зросло фізичне та психологічне навантаження, а бізнес зіткнувся з гострим дефіцитом кадрів. Попри це, більшість закладів продовжують працювати, інвестують в автономність.

Також ми розповідали, як за чотири роки змінився ринок праці в Україні. За цей період зарплати суттєво зросли (майже на 94%), збільшилася кількість вакансій і з’явилися нові високооплачувані сфери, зокрема служба в Силах оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зарплата в Україні Робота в Україні
