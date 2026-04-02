Спрос вырос в 12 раз: какую работу в Украине найти легче и где платят больше всего

В 2026 году в Украине выросли зарплаты в сфере рабочих специальностей, однако количество вакансий и активность рынка снизились. В то же время в части профессий сохраняется дефицит кадров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
По данным платформы, рабочие профессии остаются среди самых оплачиваемых. В некоторых случаях медианные зарплаты превышают 60 тысяч гривен.
Наибольший рост зафиксировали в таких профессиях:
Также на 15-20% выросли зарплаты электриков (30 тыс. гривен), сварщиков в строительстве (35 тыс. гривен), монтажников в производстве (35 тыс. гривен), сантехников (35 тыс. гривен), токарей (32 тыс. гривен) и штукатуров (до 63 тыс. гривен).
Меньший рост (+10-15%) зафиксировали для строителей, монтажников в строительстве, упаковщиков, слесарей и столяров.
В то же время в производственном сегменте есть и исключения: зарплаты маляров снизились на 25% (до 30 тыс. гривен), а сварщиков - на 3% (до 34 тыс. гривен).
Несмотря на повышение зарплат, количество вакансий на рынке в основном сократилось. Наибольшее падение спроса среди работодателей:
На 20-25% уменьшилось количество вакансий для строителей, каменщиков, слесарей и столяров.
В то же время отдельные профессии демонстрируют рост спроса:
Активность соискателей также снизилась, но все еще превышает количество предложений. В некоторых случаях конкуренция очень высокая:
На другие позиции - маляр, строитель, комплектовщик, плиточник, фасадчик, штукатур - приходится в среднем 5-6 откликов.
Зато меньше всего откликов (1-3 на вакансию) получают:
Несмотря на рост зарплат, рынок рабочих специальностей демонстрирует неоднородную динамику. Количество вакансий сокращается, но в отдельных профессиях сохраняется дефицит кадров.
В то же время простые позиции остаются более конкурентными среди соискателей, тогда как на более сложные специальности работодателям часто не хватает кандидатов.
