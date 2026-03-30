Робота з житлом в Україні: кому платять до 50 тисяч гривень і де найбільше вакансій

У лютому 2026 року ринок вакансій із житлом в Україні показав неоднозначну динаміку: зарплати зросли, але кількість пропозицій і відгуків - навпаки зменшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Як змінився ринок: зарплати та попит

Аналітики зафіксували, що у лютому 2026 року медіанна зарплата на посади з житлом склала 30 тис. гривень (проти 25 тис. гривень у лютому 2025-го). Попри зростання оплати, спостерігається певне зниження активності:

кількість вакансій - 8 464 пропозиції, що на 6% менше, ніж торік.

рівень попиту - кількість відгуків від кандидатів знизилась на 26%.

Найбільш помітне зростання зарплат спостерігається на виробництві, у логістиці, будівництві та роздрібній торгівлі.

ТОП вакансій із проживанням

Перелік сфер із найбільшою кількістю пропозицій залишається стабільним. Це переважно робітничі, логістичні та сервісні спеціальності.

Медіанні зарплати за посадами (лютий 2026):

будівельник - 50 тис. гривень (+11%);

водій - 42,5 тис. гривень (+16%);

автослюсар - 42,5 тис. гривень (без змін);

виробництво/робітничі спеціальності - 32,5 тис. гривень (+18%);

різноробочий (будівництво) - 29 тис. гривень (+16%);

вантажник - 28,2 тис. гривень (+18%);

продавець - 25,4 тис. гривень (+21%).

Найнижчі виплати у цій категорії пропонують доглядальницям (15,4 тис. гривень) та охоронцям (15,3 тис. гривень).

Регіональний розподіл

Лідером за кількістю пропозицій із суттєвим відривом залишається Київська область (3 346 вакансій). Роботодавці тут готові платити в середньому 31,5 тис. гривень (+15%).

Статистика по інших регіонах-лідерах:

Львівська область - 583 вакансії, зарплата 32,5 тис. гривень;

Івано-Франківська область - 278 вакансій, зарплата 31,3 тис. гривень;

Одеська область - 448 вакансій, зарплата 27,5 тис. гривень;

Дніпропетровська область - 747 вакансій, зарплата 26 тис. гривень.

Найбільший приріст зарплат зафіксовано в Черкаській (+35%) та Житомирській (+25%) областях. У прифронтових регіонах (Миколаївська, Донецька та Херсонська області) пропозицій найменше (від 20 до 91), проте зарплати там зросли на 18-43% за рік.