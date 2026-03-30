Зарплати в Україні зросли: де платять найбільше і кому пропонують майже 80 тисяч

Середня заробітна плата в Україні за підсумками лютого 2026 року зросла. Розрив між найвищими та найнижчими виплатами в розрізі галузей становить понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України у Facebook .

Як зазначили в Держстаті, середня зарплата в лютому по Україні зросла на 1,2% порівняно із січнем і становила 28 321 гривню.

Регіональні лідери та аутсайдери

Традиційно високий рівень оплати праці фіксується в столиці. У Києві середня зарплата становить 45 651 гривню. На другому місці опинилася Київська область із показником 29 077 гривень.

Найнижчі доходи отримують жителі Кіровоградської (20 083 гривень) і Чернівецької (20 460 гривень) областей.

Де платять найбільше: рейтинг галузей

Суттєва відмінність в оплаті праці зберігається залежно від виду економічної діяльності. Сфера інформації та телекомунікацій залишається найбільш прибутковою для працівників.

Рейтинг виплат за галузями:

інформація та телекомунікації: 78 941 гривень (найвищий показник);

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 гривень (найнижчий показник).

У Держстаті додали, що в Україні станом на 1 березня 2026 року сукупна заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн гривень.