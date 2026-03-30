Зарплати в Україні зросли: де платять найбільше і кому пропонують майже 80 тисяч
Середня заробітна плата в Україні за підсумками лютого 2026 року зросла. Розрив між найвищими та найнижчими виплатами в розрізі галузей становить понад 60 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України у Facebook.
Як зазначили в Держстаті, середня зарплата в лютому по Україні зросла на 1,2% порівняно із січнем і становила 28 321 гривню.
Регіональні лідери та аутсайдери
Традиційно високий рівень оплати праці фіксується в столиці. У Києві середня зарплата становить 45 651 гривню. На другому місці опинилася Київська область із показником 29 077 гривень.
Найнижчі доходи отримують жителі Кіровоградської (20 083 гривень) і Чернівецької (20 460 гривень) областей.
Де платять найбільше: рейтинг галузей
Суттєва відмінність в оплаті праці зберігається залежно від виду економічної діяльності. Сфера інформації та телекомунікацій залишається найбільш прибутковою для працівників.
Рейтинг виплат за галузями:
- інформація та телекомунікації: 78 941 гривень (найвищий показник);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 гривень (найнижчий показник).
У Держстаті додали, що в Україні станом на 1 березня 2026 року сукупна заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн гривень.
Як зростають зарплати в Україні
Нагадаємо, згідно з даними OLX Робота, станом на лютий 2026 року в Україні зафіксовано суттєве зростання заробітних плат у робітничих галузях, де приріст за рік де-не-де сягнув 40%.
Високі доходи пропонують у сферах автосервісу, будівництва, логістики та виробництва.
Абсолютним лідером за рівнем виплат залишаються стоматологи з медіанною зарплатою в 150 тисяч гривень.