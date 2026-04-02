Попит зріс у 12 разів: яку роботу в Україні знайти найлегше та де платять найбільше
У 2026 році в Україні зросли зарплати у сфері робітничих спеціальностей, однак кількість вакансій і активність ринку знизилися. Водночас у частині професій зберігається дефіцит кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Головне:
- Доходи: У 2026 році медіанні зарплати в робітничій сфері подекуди перевищили 60 тис. гривень.
- Лідери росту: Найбільше зросли зарплати у малярів, комплектувальників та виконробів.
- Попит: Кількість вакансій для комплектувальників зросла майже у 12 разів.
- Спад: Попит на зварювальників у будівництві впав на 89%, на плиточників - на 52%.
- Конкуренція: Найважче знайти роботу пакувальникам, тоді як електриків та сантехніків критично бракує.
- Тенденція: Ринок неоднорідний - зарплати зростають, але загальна кількість пропозицій від роботодавців скорочується.
Зарплати зростають
За даними платформи, робітничі професії залишаються серед найбільш оплачуваних. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тисяч гривень.
Найбільше зростання зафіксували у таких професіях:
- маляр у будівництві - на 43% (до 40 тис. гривень);
- комплектувальник - на 34% (до 28 тис. гривень);
- виконроб - на 33% (до 50 тис. гривень);
- муляр - на 32% (до 56 тис. гривень).
Також на 15-20% зросли зарплати електриків (30 тис. гривень), зварювальників у будівництві (35 тис. гривень), монтажників у виробництві (35 тис. гривень), сантехніків (35 тис. гривень), токарів (32 тис. гривень) та штукатурів (до 63 тис. гривень).
Менше зростання (+10-15%) зафіксували для будівельників, монтажників у будівництві, пакувальників, слюсарів і столярів.
Водночас у виробничому сегменті є і винятки: зарплати малярів знизилися на 25% (до 30 тис. гривень), а зварювальників - на 3% (до 34 тис. гривень).
Вакансій стало менше
Попри підвищення зарплат, кількість вакансій на ринку здебільшого скоротилася. Найбільше падіння попиту серед роботодавців:
- зварювальник у будівництві - мінус 89%;
- плиточник - мінус 52%;
- маляр у виробництві - мінус 47%;
- токар - мінус 37%;
- штукатур - мінус 36%.
На 20-25% зменшилася кількість вакансій для будівельників, мулярів, слюсарів і столярів.
Водночас окремі професії демонструють зростання попиту:
- комплектувальник - майже у 12 разів;
- зварювальник у виробництві - понад у 6 разів;
- машиніст екскаватора - на 47%;
- виконроб - на 11%.
Кандидатів більше, ніж вакансій
Активність пошукачів також знизилася, але все ще перевищує кількість пропозицій. У деяких випадках конкуренція дуже висока:
- пакувальник - у середньому 21 відгук на вакансію;
- різноробочий у будівництві - 18 відгуків.
На інші позиції - маляр, будівельник, комплектувальник, плиточник, фасадник, штукатур - припадає в середньому 5-6 відгуків.
Натомість найменше відгуків (1-3 на вакансію) отримують:
- сантехніки;
- виконроби;
- машиністи екскаватора;
- електрики;
- зварювальники;
- слюсарі;
- токарі;
- столярі.
Що це означає
Попри зростання зарплат, ринок робітничих спеціальностей демонструє неоднорідну динаміку. Кількість вакансій скорочується, але в окремих професіях зберігається дефіцит кадрів.
Водночас простіші позиції залишаються більш конкурентними серед пошукачів, тоді як на складніші спеціальності роботодавцям часто бракує кандидатів.
РБК-Україна раніше писало про зміни на ринку вакансій із житлом в Україні - зарплати зросли до 30 тис. гривень, але кількість пропозицій і відгуків зменшилась. Найбільше платять у будівництві, логістиці та виробництві, а найбільша кількість вакансій зосереджена в Київській області.
Також ми розповідали про зростання середньої зарплати в Україні - у лютому 2026 року вона сягнула 28 321 гривень. Водночас зберігається великий розрив у доходах: найвищі зарплати у сфері ІТ, а найнижчі - у сфері культури, також значна різниця є між регіонами.