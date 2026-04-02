Спрос вырос в 12 раз: какую работу в Украине найти легче и где платят больше всего

В 2026 году в Украине выросли зарплаты в сфере рабочих специальностей, однако количество вакансий и активность рынка снизились. В то же время в части профессий сохраняется дефицит кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Главное: Доходы: В 2026 году медианные зарплаты в рабочей сфере кое-где превысили 60 тыс. гривен.

В 2026 году медианные зарплаты в рабочей сфере кое-где превысили 60 тыс. гривен. Лидеры роста: Больше всего выросли зарплаты у маляров, комплектовщиков и прорабов.

Больше всего выросли зарплаты у маляров, комплектовщиков и прорабов. Спрос: Количество вакансий для комплектовщиков выросло почти в 12 раз.

Количество вакансий для комплектовщиков выросло почти в 12 раз. Спад: Спрос на сварщиков в строительстве упал на 89%, на плиточников - на 52%.

Спрос на сварщиков в строительстве упал на 89%, на плиточников - на 52%. Конкуренция: Труднее всего найти работу упаковщикам, тогда как электриков и сантехников критически не хватает.

Труднее всего найти работу упаковщикам, тогда как электриков и сантехников критически не хватает. Тенденция: Рынок неоднороден - зарплаты растут, но общее количество предложений от работодателей сокращается.

Зарплаты растут

По данным платформы, рабочие профессии остаются среди самых оплачиваемых. В некоторых случаях медианные зарплаты превышают 60 тысяч гривен.

Наибольший рост зафиксировали в таких профессиях:

маляр в строительстве - на 43% (до 40 тыс. гривен);

- на 43% (до 40 тыс. гривен); комплектовщик - на 34% (до 28 тыс. гривен);

- на 34% (до 28 тыс. гривен); прораб - на 33% (до 50 тыс. гривен);

- на 33% (до 50 тыс. гривен); каменщик - на 32% (до 56 тыс. гривен).

Также на 15-20% выросли зарплаты электриков (30 тыс. гривен), сварщиков в строительстве (35 тыс. гривен), монтажников в производстве (35 тыс. гривен), сантехников (35 тыс. гривен), токарей (32 тыс. гривен) и штукатуров (до 63 тыс. гривен).

Меньший рост (+10-15%) зафиксировали для строителей, монтажников в строительстве, упаковщиков, слесарей и столяров.

В то же время в производственном сегменте есть и исключения: зарплаты маляров снизились на 25% (до 30 тыс. гривен), а сварщиков - на 3% (до 34 тыс. гривен).

Вакансий стало меньше

Несмотря на повышение зарплат, количество вакансий на рынке в основном сократилось. Наибольшее падение спроса среди работодателей:

сварщик в строительстве - минус 89%;

- минус 89%; плиточник - минус 52%;

- минус 52%; маляр в производстве - минус 47%;

- минус 47%; токарь - минус 37%;

- минус 37%; штукатур - минус 36%.

На 20-25% уменьшилось количество вакансий для строителей, каменщиков, слесарей и столяров.

В то же время отдельные профессии демонстрируют рост спроса:

комплектовщик - почти в 12 раз;

- почти в 12 раз; сварщик в производстве - более чем в 6 раз;

- более чем в 6 раз; машинист экскаватора - на 47%;

- на 47%; прораб - на 11%.

Кандидатов больше, чем вакансий

Активность соискателей также снизилась, но все еще превышает количество предложений. В некоторых случаях конкуренция очень высокая:

упаковщик - в среднем 21 отклик на вакансию;

- в среднем 21 отклик на вакансию; разнорабочий в строительстве - 18 откликов.

На другие позиции - маляр, строитель, комплектовщик, плиточник, фасадчик, штукатур - приходится в среднем 5-6 откликов.

Зато меньше всего откликов (1-3 на вакансию) получают:

сантехники;

прорабы;

машинисты экскаватора;

электрики;

сварщики;

слесари;

токари;

столяры.

Что это означает

Несмотря на рост зарплат, рынок рабочих специальностей демонстрирует неоднородную динамику. Количество вакансий сокращается, но в отдельных профессиях сохраняется дефицит кадров.

В то же время простые позиции остаются более конкурентными среди соискателей, тогда как на более сложные специальности работодателям часто не хватает кандидатов.