Спрос вырос в 12 раз: какую работу в Украине найти легче и где платят больше всего
В 2026 году в Украине выросли зарплаты в сфере рабочих специальностей, однако количество вакансий и активность рынка снизились. В то же время в части профессий сохраняется дефицит кадров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
- Доходы: В 2026 году медианные зарплаты в рабочей сфере кое-где превысили 60 тыс. гривен.
- Лидеры роста: Больше всего выросли зарплаты у маляров, комплектовщиков и прорабов.
- Спрос: Количество вакансий для комплектовщиков выросло почти в 12 раз.
- Спад: Спрос на сварщиков в строительстве упал на 89%, на плиточников - на 52%.
- Конкуренция: Труднее всего найти работу упаковщикам, тогда как электриков и сантехников критически не хватает.
- Тенденция: Рынок неоднороден - зарплаты растут, но общее количество предложений от работодателей сокращается.
Зарплаты растут
По данным платформы, рабочие профессии остаются среди самых оплачиваемых. В некоторых случаях медианные зарплаты превышают 60 тысяч гривен.
Наибольший рост зафиксировали в таких профессиях:
- маляр в строительстве - на 43% (до 40 тыс. гривен);
- комплектовщик - на 34% (до 28 тыс. гривен);
- прораб - на 33% (до 50 тыс. гривен);
- каменщик - на 32% (до 56 тыс. гривен).
Также на 15-20% выросли зарплаты электриков (30 тыс. гривен), сварщиков в строительстве (35 тыс. гривен), монтажников в производстве (35 тыс. гривен), сантехников (35 тыс. гривен), токарей (32 тыс. гривен) и штукатуров (до 63 тыс. гривен).
Меньший рост (+10-15%) зафиксировали для строителей, монтажников в строительстве, упаковщиков, слесарей и столяров.
В то же время в производственном сегменте есть и исключения: зарплаты маляров снизились на 25% (до 30 тыс. гривен), а сварщиков - на 3% (до 34 тыс. гривен).
Вакансий стало меньше
Несмотря на повышение зарплат, количество вакансий на рынке в основном сократилось. Наибольшее падение спроса среди работодателей:
- сварщик в строительстве - минус 89%;
- плиточник - минус 52%;
- маляр в производстве - минус 47%;
- токарь - минус 37%;
- штукатур - минус 36%.
На 20-25% уменьшилось количество вакансий для строителей, каменщиков, слесарей и столяров.
В то же время отдельные профессии демонстрируют рост спроса:
- комплектовщик - почти в 12 раз;
- сварщик в производстве - более чем в 6 раз;
- машинист экскаватора - на 47%;
- прораб - на 11%.
Кандидатов больше, чем вакансий
Активность соискателей также снизилась, но все еще превышает количество предложений. В некоторых случаях конкуренция очень высокая:
- упаковщик - в среднем 21 отклик на вакансию;
- разнорабочий в строительстве - 18 откликов.
На другие позиции - маляр, строитель, комплектовщик, плиточник, фасадчик, штукатур - приходится в среднем 5-6 откликов.
Зато меньше всего откликов (1-3 на вакансию) получают:
- сантехники;
- прорабы;
- машинисты экскаватора;
- электрики;
- сварщики;
- слесари;
- токари;
- столяры.
Что это означает
Несмотря на рост зарплат, рынок рабочих специальностей демонстрирует неоднородную динамику. Количество вакансий сокращается, но в отдельных профессиях сохраняется дефицит кадров.
В то же время простые позиции остаются более конкурентными среди соискателей, тогда как на более сложные специальности работодателям часто не хватает кандидатов.
РБК-Украина ранее писало об изменениях на рынке вакансий с жильем в Украине - зарплаты выросли до 30 тыс. гривен, но количество предложений и откликов уменьшилось. Больше всего платят в строительстве, логистике и производстве, а наибольшее количество вакансий сосредоточено в Киевской области.
Также мы рассказывали о росте средней зарплаты в Украине - в феврале 2026 года она достигла 28 321 гривен. В то же время сохраняется большой разрыв в доходах: самые высокие зарплаты в сфере ИТ, а самые низкие - в сфере культуры, также значительная разница есть между регионами.