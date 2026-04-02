Спрос вырос в 12 раз: какую работу в Украине найти легче и где платят больше всего

06:40 02.04.2026 Чт
3 мин
В 2026 году зарплаты рабочих специальностей выросли на треть
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Кому в Украине платят самые высокие зарплаты (freepik.com)

В 2026 году в Украине выросли зарплаты в сфере рабочих специальностей, однако количество вакансий и активность рынка снизились. В то же время в части профессий сохраняется дефицит кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Читайте также: Зарплаты до 150 тысяч: названы самые оплачиваемые рабочие профессии в Украине

Главное:

  • Доходы: В 2026 году медианные зарплаты в рабочей сфере кое-где превысили 60 тыс. гривен.
  • Лидеры роста: Больше всего выросли зарплаты у маляров, комплектовщиков и прорабов.
  • Спрос: Количество вакансий для комплектовщиков выросло почти в 12 раз.
  • Спад: Спрос на сварщиков в строительстве упал на 89%, на плиточников - на 52%.
  • Конкуренция: Труднее всего найти работу упаковщикам, тогда как электриков и сантехников критически не хватает.
  • Тенденция: Рынок неоднороден - зарплаты растут, но общее количество предложений от работодателей сокращается.

Зарплаты растут

По данным платформы, рабочие профессии остаются среди самых оплачиваемых. В некоторых случаях медианные зарплаты превышают 60 тысяч гривен.

Наибольший рост зафиксировали в таких профессиях:

  • маляр в строительстве - на 43% (до 40 тыс. гривен);
  • комплектовщик - на 34% (до 28 тыс. гривен);
  • прораб - на 33% (до 50 тыс. гривен);
  • каменщик - на 32% (до 56 тыс. гривен).

Также на 15-20% выросли зарплаты электриков (30 тыс. гривен), сварщиков в строительстве (35 тыс. гривен), монтажников в производстве (35 тыс. гривен), сантехников (35 тыс. гривен), токарей (32 тыс. гривен) и штукатуров (до 63 тыс. гривен).

Меньший рост (+10-15%) зафиксировали для строителей, монтажников в строительстве, упаковщиков, слесарей и столяров.

В то же время в производственном сегменте есть и исключения: зарплаты маляров снизились на 25% (до 30 тыс. гривен), а сварщиков - на 3% (до 34 тыс. гривен).

Вакансий стало меньше

Несмотря на повышение зарплат, количество вакансий на рынке в основном сократилось. Наибольшее падение спроса среди работодателей:

  • сварщик в строительстве - минус 89%;
  • плиточник - минус 52%;
  • маляр в производстве - минус 47%;
  • токарь - минус 37%;
  • штукатур - минус 36%.

На 20-25% уменьшилось количество вакансий для строителей, каменщиков, слесарей и столяров.

В то же время отдельные профессии демонстрируют рост спроса:

  • комплектовщик - почти в 12 раз;
  • сварщик в производстве - более чем в 6 раз;
  • машинист экскаватора - на 47%;
  • прораб - на 11%.

Кандидатов больше, чем вакансий

Активность соискателей также снизилась, но все еще превышает количество предложений. В некоторых случаях конкуренция очень высокая:

  • упаковщик - в среднем 21 отклик на вакансию;
  • разнорабочий в строительстве - 18 откликов.

На другие позиции - маляр, строитель, комплектовщик, плиточник, фасадчик, штукатур - приходится в среднем 5-6 откликов.

Зато меньше всего откликов (1-3 на вакансию) получают:

  • сантехники;
  • прорабы;
  • машинисты экскаватора;
  • электрики;
  • сварщики;
  • слесари;
  • токари;
  • столяры.

Что это означает

Несмотря на рост зарплат, рынок рабочих специальностей демонстрирует неоднородную динамику. Количество вакансий сокращается, но в отдельных профессиях сохраняется дефицит кадров.

В то же время простые позиции остаются более конкурентными среди соискателей, тогда как на более сложные специальности работодателям часто не хватает кандидатов.

РБК-Украина ранее писало об изменениях на рынке вакансий с жильем в Украине - зарплаты выросли до 30 тыс. гривен, но количество предложений и откликов уменьшилось. Больше всего платят в строительстве, логистике и производстве, а наибольшее количество вакансий сосредоточено в Киевской области.

Также мы рассказывали о росте средней зарплаты в Украине - в феврале 2026 года она достигла 28 321 гривен. В то же время сохраняется большой разрыв в доходах: самые высокие зарплаты в сфере ИТ, а самые низкие - в сфере культуры, также значительная разница есть между регионами.

Больше по теме:
Зарплата в Украине Работа в Украине
"Нужны другие сигналы": Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
"Нужны другие сигналы": Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои