Японские врачи призвали отменить Олимпийские игры из-за ситуации с коронавирусом

Ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить Олимпийские игры из-за резкого всплеска больных коронавирусом . Врачи отмечают, что в больницах не хватает мест для новых заболевших.

"Мы настоятельно просим власти убедить МОК в том, что проведение Олимпийских игр будет сложным, и добиться решения об их отмене", - цитирует издание письмо японских медиков премьер-министру страны Есихидэ Суге.

Врачи отмечают, что резкий скачок новых заболевших коронавирусом вызвал нехватку медицинского персонала и больничных коек в Токио и нескольких других префектурах. По их мнению, летом при лечении пациентов медики столкнутся с дополнительными трудностями, а Олимпийские игры могут способствовать росту смертности от инфекции. "Япония будет нести максимальную ответственность", - уточняется в письме.