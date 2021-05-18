Японские врачи призвали отменить Олимпийские игры из-за ситуации с коронавирусом

Ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить Олимпийские игры из-за резкого всплеска больных коронавирусом. Врачи отмечают, что в больницах не хватает мест для новых заболевших.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Мы настоятельно просим власти убедить МОК в том, что проведение Олимпийских игр будет сложным, и добиться решения об их отмене", - цитирует издание письмо японских медиков премьер-министру страны Есихидэ Суге.
Врачи отмечают, что резкий скачок новых заболевших коронавирусом вызвал нехватку медицинского персонала и больничных коек в Токио и нескольких других префектурах. По их мнению, летом при лечении пациентов медики столкнутся с дополнительными трудностями, а Олимпийские игры могут способствовать росту смертности от инфекции. "Япония будет нести максимальную ответственность", - уточняется в письме.
Отметим, местное население против проведения Олимпийских игр в стране. Так, была зарегистрирована онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпиады. За несколько дней она набрала необходимые 200 тысяч подписей.
Ранее сообщалось, что города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом.
В начале мая сообщалось, что японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.