Японські лікарі закликали скасувати Олімпійські ігри через ситуацію з коронавірусом

Провідна медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати Олімпійські ігри через різкого сплеску хворих коронавірусом. Лікарі відзначають, що в лікарнях не вистачає місць для нових хворих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми настійно просимо владу переконати МОК в тому, що проведення Олімпійських ігор буде складним, і домогтися рішення про їх скасування", - цитує видання лист японських медиків прем'єр-міністру країни Есіхіде Суге. Лікарі відзначають, що різкий стрибок нових хворих коронавірусом викликав брак медичного персоналу і лікарняних ліжок в Токіо і декількох інших префектурах. На їхню думку, влітку при лікуванні пацієнтів медики натрапляти на труднощі, а Олімпійські ігри можуть сприяти зростанню смертності від інфекції. "Японія буде нести максимальну відповідальність", - уточнюється в листі.