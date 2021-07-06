Японка пыталась погасить олимпийский огонь водяным пистолетом. Ее арестовали

53-летняя жительница Японии была задержана в результате неудачной попытки потушить олимпийский огонь из водяного пистолета. Инцидент произошел во время эстафеты, которая проходила в городе Мито.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vice .

По предварительным данным, правонарушительница всячески пыталась помешать проведению эстафеты. Женщина призвала потушить факел в знак протеста проведению Олимпийских игр на фоне пандемии коронавируса. В конце концов, выкрикивая лозунг "конец Олимпиаде", японка начала стрелять из водяного пистолета в сторону олимпийского огня.

Известно, что одному из полицейских удалось защитить огонь щитом. Через некоторое время женщину арестовали.

По словам заместителя начальника местной полиции Нориаки Нагацука, правонарушительница намеренно целилась в бегуна и мешала олимпийской эстафете.