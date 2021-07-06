Японка намагалася погасити олімпійський вогонь водяним пістолетом. Її арештували
53-річна мешканка Японії була затримана внаслідок невдалої спроби загасити олімпійський вогонь з водяного пістолета. Інцидент стався під час естафети, яка проходила в місті Міто.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vice.
За попередніми даними, правопорушниця всіляко намагалася перешкодити проведенню естафети. Жінка закликала загасити факел в знак протесту проведення Олімпійських ігор на тлі пандемії коронавірусу. Зрештою, викрикуючи гасло “кінець Олімпіаді”, японка почала стріляти з водяного пістолета у бік олімпійського вогню.
Відомо, що одному із поліцейських вдалося захистити вогонь щитом. Через деякий час жінку заарештували.
За словами заступника начальника місцевої поліції Норіакі Нагацука, правопорушниця навмисно цілилась в бігуна та заважала олімпійській естафеті.