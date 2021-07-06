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Японка намагалася погасити олімпійський вогонь водяним пістолетом. Її арештували

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Японія, Вівторок 06 липня 2021 22:15
Японка намагалася погасити олімпійський вогонь водяним пістолетом. Її арештували Фото: Японка намагалася погасити олімпійський вогонь водяним пістолетом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

53-річна мешканка Японії була затримана внаслідок невдалої спроби загасити олімпійський вогонь з водяного пістолета. Інцидент стався під час естафети, яка проходила в місті Міто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vice.

За попередніми даними, правопорушниця всіляко намагалася перешкодити проведенню естафети. Жінка закликала загасити факел в знак протесту проведення Олімпійських ігор на тлі пандемії коронавірусу. Зрештою, викрикуючи гасло “кінець Олімпіаді”, японка почала стріляти з водяного пістолета у бік олімпійського вогню.

Відомо, що одному із поліцейських вдалося захистити вогонь щитом. Через деякий час жінку заарештували.

За словами заступника начальника місцевої поліції Норіакі Нагацука, правопорушниця навмисно цілилась в бігуна та заважала олімпійській естафеті.

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Японія Олімпіада огонь
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