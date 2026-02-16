В Японії розкрили, чому солдати КНДР вчаться у війні проти України

"Понад 10 тисяч північнокорейських солдат було відправлено до Росії, потім Росія відправляє північнокорейські війська до України. Вони вивчають нові способи ведення війни, безпілотники, штучний інтелект, кіберпростір та звичайну зброю", - заявив міністр оборони Японії.

За його словами, коли вони повернуться до Північної Кореї, Японія та союзники повинні врахувати, з якою метою і проти кого будуть використані ці можливості.

"Ось чому я кажу, що Україна — це не така вже й далека проблема", - додав Коїдзумі