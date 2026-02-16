UA

В Японії розкрили, чому солдати КНДР вчаться у війні проти України

Фото: війська КНДР вивчають дрони та штуний інтелект у війні проти України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія повинна готуватись до того, що війська КНДР повернуться додому з цінним досвідом ведення сучасної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони Японії Шінджіро Коїдзумі.

Читайте також: Союз із Путіним приносить КНДР "процвітання"? Кім будує цілі райони на крові своїх найманців

"Понад 10 тисяч північнокорейських солдат було відправлено до Росії, потім Росія відправляє північнокорейські війська до України. Вони вивчають нові способи ведення війни, безпілотники, штучний інтелект, кіберпростір та звичайну зброю", - заявив міністр оборони Японії.

За його словами, коли вони повернуться до Північної Кореї, Японія та союзники повинні врахувати, з якою метою і проти кого будуть використані ці можливості.

"Ось чому я кажу, що Україна — це не така вже й далека проблема", - додав Коїдзумі

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, північнокорейські військові з артилерії та дронів з території Курської області обстрілюють Україну. Також солдати з КНДР залучені до аеророзвідки і коригуванні ударів РСЗВ.

Також військові КНДР допомагають росіянам, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях у Сумській області.

Окрім того, солдати КНДР, які перебувають у російській Курській області, беруть участь у координації розвідувальних операцій і допомагають Росії завдавати ударів по території України.

При цьому раніше повідомлялось, що у січні Північна Корея скоротила обсяги постачання зброї до РФ. Російські кораблі з початку року лише раз відвідали корейський порт, хоча раніше робили це мінімум тричі на місяць.

