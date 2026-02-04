ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Північнокорейці обстрілюють прикордоння України з артилерії, - ГУР

Середа 04 лютого 2026 13:38
UA EN RU
Північнокорейці обстрілюють прикордоння України з артилерії, - ГУР Фото: війська КНДР обстрілюють Україну з артилерії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північнокорейські військові з артилерії та дронів обстрілюють Україну. Також солдати з КНДР залучені до аеророзвідки і коригуванні ударів РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Читайте також: Пауза чи дефіцит? Торгівля зброєю між КНДР та РФ у січні пішла на спад

За даними ГУР, у січні 2026 року угруповання військ з КНДР перебуває на території Курської області РФ, і з цієї території регулярно здійснює атаки по прикордонних українських громадах.

Зокрема, корейські військові б'ють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по мирних мешканцях, виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ.

Оволодіння безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни – це одна з ключових цілей участі армії КНДР у війні проти України.

За весь час участі північнокорейців у війні проти України повернулись близько трьох тисяч солдатів. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби поширити здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР.

Участь КНДР у війні проти України

КНДР з перших років війни поставляє армії РФ боєприпаси, техніку та озброєння. Також вона періодично направляє своїх солдат для участі у бойових діях.

Як раніше повідомлялось, солдати Північної Кореї, які перебувають у російській Курській області, беруть участь у координації розвідувальних операцій і допомагають Росії завдавати ударів по території України.

Також військові КНДР допомагають росіянам, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях у Сумській області.

Водночас, за оцінкою британської розвідки, більше половини військовослужбовців КНДР, залучених до підтримки РФ у війні проти України, могли загинути або зазнати поранень під час боїв у Курській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Північна Корея Вторгнення Росії до України Війська РФ ГУР
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом