Північнокорейці обстрілюють прикордоння України з артилерії, - ГУР
Північнокорейські військові з артилерії та дронів обстрілюють Україну. Також солдати з КНДР залучені до аеророзвідки і коригуванні ударів РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
Читайте також: Пауза чи дефіцит? Торгівля зброєю між КНДР та РФ у січні пішла на спад
За даними ГУР, у січні 2026 року угруповання військ з КНДР перебуває на території Курської області РФ, і з цієї території регулярно здійснює атаки по прикордонних українських громадах.
Зокрема, корейські військові б'ють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по мирних мешканцях, виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ.
Оволодіння безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни – це одна з ключових цілей участі армії КНДР у війні проти України.
За весь час участі північнокорейців у війні проти України повернулись близько трьох тисяч солдатів. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби поширити здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР.
Участь КНДР у війні проти України
КНДР з перших років війни поставляє армії РФ боєприпаси, техніку та озброєння. Також вона періодично направляє своїх солдат для участі у бойових діях.
Як раніше повідомлялось, солдати Північної Кореї, які перебувають у російській Курській області, беруть участь у координації розвідувальних операцій і допомагають Росії завдавати ударів по території України.
Також військові КНДР допомагають росіянам, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях у Сумській області.
Водночас, за оцінкою британської розвідки, більше половини військовослужбовців КНДР, залучених до підтримки РФ у війні проти України, могли загинути або зазнати поранень під час боїв у Курській області.