Північнокорейці обстрілюють прикордоння України з артилерії, - ГУР

Північнокорейські військові з артилерії та дронів обстрілюють Україну. Також солдати з КНДР залучені до аеророзвідки і коригуванні ударів РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

За даними ГУР, у січні 2026 року угруповання військ з КНДР перебуває на території Курської області РФ, і з цієї території регулярно здійснює атаки по прикордонних українських громадах.

Зокрема, корейські військові б'ють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по мирних мешканцях, виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ.

Оволодіння безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни – це одна з ключових цілей участі армії КНДР у війні проти України.

За весь час участі північнокорейців у війні проти України повернулись близько трьох тисяч солдатів. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби поширити здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР.