Пауза чи дефіцит? Торгівля зброєю між КНДР та РФ у січні пішла на спад, - ЗМІ

У січні Північна Корея скоротила обсяги постачання зброї до РФ. Російські кораблі з початку року лише раз відвідали корейський порт, хоча раніше робили це мінімум тричі на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News .

Видання пише, що протягом цього місяця було зафіксовано тільки один випадок заходу суден-контейнеровозів РФ до портів КНДР. Російське судно 14 січня пришвартувалось біля причалу, пов'язаного з експортом зброї після того, як на сусідньому причалі днем раніше розвантажило порожні контейнери.

Згідно з аналізом супутникових знімків, тоді це було одне з двох російських суден - Angara або Lady R. Обидва судна відіграють ключову роль у торгівлі зброєю між двома країнами.

Перед цим російське судно прибувало до Північної Кореї 21 грудня. Після того, як воно відплило, на пірсі кілька днів відвантажували контейнери, які чекали відправки протягом трьох тижнів.

Видання зазначає, що раніше кораблі країни-агресорки відвідували корейські порти щонайменше тричі на місяць.

Причини скорочення торгівлі між країнами наразі невідомі. Припускається, що на це могли вплинути несприятливі погодні умови, а також активізація мирних переговорів між Україною та РФ або внутрішньополітична ситуація в Північній Кореї.

Мільйони боєприпасів та ракети

Зазначається, що 2023 року Північна Корея поставила РФ від 6,5 до понад 8 млн артилерійських боєприпасів, що могло покривати до половини потреб російської армії.

Поставки включали близько 250 балістичних ракет KN-23, далекобійні гармати Koksan, РСЗВ калібром 240 та 107 мм, міномети 60 та 140 мм, касетні боєприпаси та 100-мм снаряди для танків Т-54/55.