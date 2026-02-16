Союз із Путіним приносить КНДР "процвітання"? Кім будує цілі райони на крові своїх найманців

У Пхеньяні пафосно відкрили новий елітний житловий масив для сімей військових, які не повернулися із "закордонних операцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters .

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні новий житловий район для родин загиблих за кордоном північнокорейських військових. Він особисто брав участь у церемонії, намагаючись героїзувати масову загибель власних підданих на стороні росіян у війні на Україні.

У своїй промові Кім заявив, що новий район символізує "дух і жертву" загиблих військових, додавши, що ці будинки мають дозволити сім'ям, які втратили близьких, "пишатися своїми синами та чоловіками та жити щасливо".

Насправді ж ці квартали - ціна, яку Москва платить за тисячі життів корейських найманців, утилізованих в Україні.

Так, за даними західних розвідок, за кожного солдата Пхеньян отримує від РФ не лише технології, а й валютні транші, які тепер ідуть на "показову"» забудову столиці.

Ціна питання: тисячі загиблих на чужій війні

Хоча Пхеньян офіційно не визнає участь у війні проти України, результати "стратегічного партнерства" з Путіним станом на лютий 2026 року виглядають жахливо:

експорт "гарматного м'яса" : до Росії відправлено близько 14 тисяч військових з КНДР;

: до Росії відправлено близько 14 тисяч військових з КНДР; масштабні втрати : повідомляється, що понад 6 тисяч із них уже ліквідовано, переважно у м'ясних штурмах;

: повідомляється, що понад 6 тисяч із них уже ліквідовано, переважно у м'ясних штурмах; іпотека на кістках: нові райони Пхеньяна фактично збудовані на крові молодих корейців, яких Кім продав Кремлю для підтримки агресії.

Пропаганда перед з’їздом

Відкриття житлового району у Пхеньяні має стати головним досягненням на майбутньому дев’ятому з’їзді Трудової партії Кореї. Режиму важливо показати, що союз із Москвою нібито веде країну до успіху.