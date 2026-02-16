RU

В Японии раскрыли, чему солдаты КНДР учатся в войне против Украины

Фото: войска КНДР изучают дроны и искусственный интеллект в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония должна готовиться к тому, что войска КНДР вернутся домой с ценным опытом ведения современной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Читайте также: Союз с Путиным приносит КНДР "процветание"? Ким строит целые районы на крови своих наемников

"Более 10 тысяч северокорейских солдат было отправлено в Россию, затем Россия отправляет северокорейские войска в Украину. Они изучают новые способы ведения войны, беспилотники, искусственный интеллект, киберпространство и обычное оружие", - заявил министр обороны Японии.

По его словам, когда они вернутся в Северную Корею, Япония и союзники должны учесть, с какой целью и против кого будут использованы эти возможности.

"Вот почему я говорю, что Украина - это не такая уж и далекая проблема", - добавил Коидзуми

 

Напомним, по сообщению разведки, северокорейские военные из артиллерии и дронов с территории Курской области обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР привлечены к аэроразведке и корректировке ударов РСЗО.

Также военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области.

Кроме того, солдаты КНДР, которые находятся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают России наносить удары по территории Украины.

При этом ранее сообщалось, что в январе Северная Корея сократила объемы поставок оружия в РФ. Российские корабли с начала года лишь раз посетили корейский порт, хотя раньше делали это минимум трижды в месяц.

