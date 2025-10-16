Найманці з КНДР коригують вогонь росіян по ЗСУ в Сумській області, - Генштаб
Найманці з КНДР допомагають росіянам в Сумській області, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях. Вони діють з території Курської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на допис Генерального штабу Збройних сил України.
Генштаб повідомив, що російські окупанти залучають підрозділи північнокорейських найманців, відправлених на війну режимом диктатора Кім Чен Ина, до атак на ЗСУ в Сумській області.
Найманці діють з території Курської області. Вони ведуть розвідку за допомогою безпілотників, виявляють позиції ЗСУ та допомагають окупантам коригувати удари по українських військових на Сумщині.
"Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ", - сказано у повідомленні.
В Генштабі додали, що росіяни зазнають критичних втрат особового складу на тлі повного провалу наступу в Сумській області. Тому ворог продовжує залучення найманців з КНДР для активних бойових дій.
"Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни", - сказано у повідомленні ГШ.
Режим КНДР підтримує російських агресорів
Як відомо, Північна Корея підтримує російську агресію проти України. Зокрема, КНДР активно веде регулярні таємні постачання озброєння. Росіяни могли отримати від Північної Кореї понад 12 млн артилерійських снарядів. Також КНДР постачає артилерію, РСЗВ та інше військове спорядження.
Окрім цього, тисячі найманців з КНДР були ліквідовані Силами оборони України під час боїв за Курську область. За даними керівника ГУР МО Кирила Буданова, російські окупанти давно б програли війну, якби їх не підтримували КНДР та інші союзники Кремля.