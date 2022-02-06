Япония завоевала олимпийское "золото" в прыжках с трамплина: результаты соревнования

Японский прыгун Роя Кобаяси завоевал золотую медаль во время Олимпийских игр-2022 в нормальном трамплине. Серебро досталось Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Результаты соревнований по прыжкам с трамплина:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Швеция завоевала "золото" в мужском забеге в конькобежном спорте на 5000 метров.

Между тем Зеландия впервые отличилась во время зимней Олимпиады.