Япония завоевала олимпийское "золото" в прыжках с трамплина: результаты соревнования
Фото: японский прыгун Рею Кобаяси (instagram.com/ryo_koba)
Японский прыгун Роя Кобаяси завоевал золотую медаль во время Олимпийских игр-2022 в нормальном трамплине. Серебро досталось Австрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.
Результаты соревнований по прыжкам с трамплина:
- "золото" - японский прыгун Роя Кобаяси;
- "серебро" - австрийский прыгун Мануэль Феттнер;
- "бронза" - польский прыгун Давид Кубацки.
Украинец Евгений Морусяк занял 47 место среди 50 участников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Швеция завоевала "золото" в мужском забеге в конькобежном спорте на 5000 метров.
Между тем Зеландия впервые отличилась во время зимней Олимпиады.