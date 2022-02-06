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Япония завоевала олимпийское "золото" в прыжках с трамплина: результаты соревнования

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Воскресенье 06 февраля 2022 16:43
Япония завоевала олимпийское "золото" в прыжках с трамплина: результаты соревнования Фото: японский прыгун Рею Кобаяси (instagram.com/ryo_koba)
Автор: Сергей Пышкин

Японский прыгун Роя Кобаяси завоевал золотую медаль во время Олимпийских игр-2022 в нормальном трамплине. Серебро досталось Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Результаты соревнований по прыжкам с трамплина:

  • "золото" - японский прыгун Роя Кобаяси;
  • "серебро" - австрийский прыгун Мануэль Феттнер;
  • "бронза" - польский прыгун Давид Кубацки.

Украинец Евгений Морусяк занял 47 место среди 50 участников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Швеция завоевала "золото" в мужском забеге в конькобежном спорте на 5000 метров.

Между тем Зеландия впервые отличилась во время зимней Олимпиады.

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