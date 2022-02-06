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Шведский конькобежец завоевал "золото" Олимпиады с рекордом на 5000 метров

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Пекин, Воскресенье 06 февраля 2022 12:59
Шведский конькобежец завоевал "золото" Олимпиады с рекордом на 5000 метров Фото: Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионов в конькобежном спорте (twitter.com/Olympics)
Автор: Юлия Бойко

На Олимпиаде в Пекине прошел мужской забег в конькобежном спорте на 5000 метров. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевал швед Нильс ван дер Пул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Сообщается, что ван дер Пул завоевал свое первое олимпийское "золото", установил олимпийский рекорд с результатом 06:08,84, а также принес Швеции первую золотую медаль в этом виде спорта с 1988 года.

"Серебро" завоевал Патрик Руст из Нидерландов, "бронзу" - норвежец Хальгейр Энгебротен. Украинцы не были представлены на соревнованиях.

Напомним, ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом по скиатлону.

А сноубордистка из Новой Зеландии Зоуи Садовски-Синнотт завоевала первую золотую медаль для страны на зимних Олимпиадах.

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