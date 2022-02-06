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Японія завоювала олімпійське "золото" у стрибках з трампліна: результати змагання

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Неділя 06 лютого 2022 16:43
Японія завоювала олімпійське "золото" у стрибках з трампліна: результати змагання Фото: японський стрибун Рею Кобаясі (instagram.com/ryo_koba)
Автор: Сергій Пишкін

Японський стрибун Рою Кобаясі завоював золоту медаль під час Олімпійських ігор-2022 у нормальному трампліні. Срібло дісталося Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.

Результати змагань зі стрибків з трампліна:

  • "золото" - японський стрибун Рою Кобаясі;
  • "срібло" - австрійський стрибун Мануель Феттнер;
  • "бронза" - польський стрибун Давид Кубацкі.

Українець Євген Морусяк посів 47 місце серед 50 інших учасників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Швеція завоювала "золото" у чоловічому забігу у ковзанярському спорті на 5000 метрів.

Тим часом Зеландія вперше відзначилась під час зимової Олімпіади.

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