Японія закриває двері перед мігрантами: отримати паспорт стане вдвічі складніше вже з 1 квітня

Японія з 1 квітня підвищить мінімальний термін проживання в країні, необхідний для отримання громадянства, до 10 років.

Японія, яка десятиліттями вважалася однією з найскладніших країн для інтеграції, стає ще більш неприступною. Уряд країни офіційно оголосив про масштабне посилення правил натуралізації. З 1 квітня 2026 року мінімальний термін безперервного проживання для отримання японського паспорта збільшується вдвічі — з п'яти до десяти років.

Про це повідомляє провідне інформаційне агентство Kyodo News з посиланням на Міністерство юстиції країни.

Реформа Санае Такаїчі: чому правила стали жорсткішими

Ініціатором змін виступила прем’єр-міністр Санае Такаїчі. Ще у листопаді минулого року вона назвала чинні умови натуралізації «занадто м’якими» та доручила міністру юстиції Хіроші Хірагучі розробити механізм суворішого відбору нових громадян.

Головна мета уряду — забезпечити «максимальну сумісність» іноземців із японським суспільством та гарантувати, що нові власники паспортів повністю інтегровані в культуру та економіку країни.

Що змінюється для заявників: головні нововведення

Окрім збільшення терміну проживання, Міністерство юстиції розширює період ретельної перевірки фінансової дисципліни кандидатів:

Податковий аудит: Сплату податків тепер перевірятимуть за останні 5 років (раніше термін був коротшим).

Соціальне страхування: Внески до фондів соцстрахування перевірять за 2 роки (замість одного).

Мовний бар'єр: Кандидат повинен вільно спілкуватися японською на побутовому рівні та демонструвати «належну поведінку».

Зворотна сила: Найбільш резонансним є те, що нові правила застосовуватимуться навіть до тих осіб, які вже подали документи на розгляд.

Статистика та реальність

Японія ніколи не була країною масової натуралізації. За даними Мін'юсту, у 2025 році з понад 14 тисяч охочих отримати громадянство, схвалення отримали лише 9 258 осіб. Очікується, що після 1 квітня відсоток відмов суттєво зросте, а кількість нових заявок різко скоротиться.

Для претендентів на японський паспорт тепер недостатньо просто стабільно працювати — необхідно довести свою абсолютну фінансову та соціальну бездоганність протягом цілого десятиліття.