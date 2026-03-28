ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Японія закриває двері перед мігрантами: отримати паспорт стане вдвічі складніше вже з 1 квітня

05:11 28.03.2026 Сб
2 хв
Нові вимоги будуть застосовуватися навіть до тих заявників, які подали документи раніше
aimg Оксана Гапончук
Японія з 1 квітня підвищить мінімальний термін проживання в країні, необхідний для отримання громадянства, до 10 років.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє провідне інформаційне агентство Kyodo News з посиланням на Міністерство юстиції країни.

Японія, яка десятиліттями вважалася однією з найскладніших країн для інтеграції, стає ще більш неприступною. Уряд країни офіційно оголосив про масштабне посилення правил натуралізації. З 1 квітня 2026 року мінімальний термін безперервного проживання для отримання японського паспорта збільшується вдвічі — з п'яти до десяти років.

Реформа Санае Такаїчі: чому правила стали жорсткішими

Ініціатором змін виступила прем’єр-міністр Санае Такаїчі. Ще у листопаді минулого року вона назвала чинні умови натуралізації «занадто м’якими» та доручила міністру юстиції Хіроші Хірагучі розробити механізм суворішого відбору нових громадян.

Головна мета уряду — забезпечити «максимальну сумісність» іноземців із японським суспільством та гарантувати, що нові власники паспортів повністю інтегровані в культуру та економіку країни.

Що змінюється для заявників: головні нововведення

Окрім збільшення терміну проживання, Міністерство юстиції розширює період ретельної перевірки фінансової дисципліни кандидатів:

  • Податковий аудит: Сплату податків тепер перевірятимуть за останні 5 років (раніше термін був коротшим).

  • Соціальне страхування: Внески до фондів соцстрахування перевірять за 2 роки (замість одного).

  • Мовний бар'єр: Кандидат повинен вільно спілкуватися японською на побутовому рівні та демонструвати «належну поведінку».

  • Зворотна сила: Найбільш резонансним є те, що нові правила застосовуватимуться навіть до тих осіб, які вже подали документи на розгляд.

Статистика та реальність

Японія ніколи не була країною масової натуралізації. За даними Мін'юсту, у 2025 році з понад 14 тисяч охочих отримати громадянство, схвалення отримали лише 9 258 осіб. Очікується, що після 1 квітня відсоток відмов суттєво зросте, а кількість нових заявок різко скоротиться.

Для претендентів на японський паспорт тепер недостатньо просто стабільно працювати — необхідно довести свою абсолютну фінансову та соціальну бездоганність протягом цілого десятиліття.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
