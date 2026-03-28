Япония закрывает двери перед мигрантами: получить паспорт станет вдвое сложнее уже с 1 апреля

Япония с 1 апреля повысит минимальный срок проживания в стране, необходимый для получения гражданства, до 10 лет.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает ведущее информационное агентство Kyodo News со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Япония, которая десятилетиями считалась одной из самых сложных стран для интеграции, становится еще более неприступной. Правительство страны официально объявило о масштабном ужесточении правил натурализации. С 1 апреля 2026 года минимальный срок непрерывного проживания для получения японского паспорта увеличивается вдвое - с пяти до десяти лет.

Реформа Санаэ Такаичи: почему правила стали жестче

Инициатором изменений выступила премьер-министр Санаэ Такаичи. Еще в ноябре прошлого года она назвала действующие условия натурализации "слишком мягкими" и поручила министру юстиции Хироши Хирагучи разработать механизм более строгого отбора новых граждан.

Главная цель правительства - обеспечить "максимальную совместимость" иностранцев с японским обществом и гарантировать, что новые владельцы паспортов полностью интегрированы в культуру и экономику страны.

Что меняется для заявителей: главные нововведения

Кроме увеличения срока проживания, Министерство юстиции расширяет период тщательной проверки финансовой дисциплины кандидатов:

Налоговый аудит: Уплату налогов теперь будут проверять за последние 5 лет (ранее срок был короче).

Социальное страхование: Взносы в фонды соцстрахования проверят за 2 года (вместо одного).

Языковой барьер: Кандидат должен свободно общаться на японском на бытовом уровне и демонстрировать "надлежащее поведение".

Обратная сила: Наиболее резонансным является то, что новые правила будут применяться даже к тем лицам, которые уже подали документы на рассмотрение.

Статистика и реальность

Япония никогда не была страной массовой натурализации. По данным Минюста, в 2025 году из более 14 тысяч желающих получить гражданство, одобрение получили лишь 9 258 человек. Ожидается, что после 1 апреля процент отказов существенно возрастет, а количество новых заявок резко сократится.

Для претендентов на японский паспорт теперь недостаточно просто стабильно работать - необходимо доказать свою абсолютную финансовую и социальную безупречность в течение целого десятилетия.