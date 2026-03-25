Виплати зменшать до 400 євро: в Ірландії готують нові обмеження для біженців з України

В Ірландії планують поступово згортати програму фінансової підтримки для тих, хто надає житло українцям, а також скорочувати використання готелів для їхнього розміщення.

Головне: Виплати за надання житла українцям (ARP) зменшать із 600 до 400 євро .

. Програму підтримки планують повністю згорнути до березня 2027 року .

. Уряд поступово відмовляється від розміщення українців у готелях заради туризму.

заради туризму. З 1 березня діють обмеження: житло з ринку оренди більше не може брати участь у програмі.

діють обмеження: житло з ринку оренди більше не може брати участь у програмі. Кількість українців у держжитлі впала втричі - з 60 до 19,2 тисячі осіб.

Мета змін - стимулювати самостійне проживання та розвантажити ринок оренди.

Виплати зменшать і поступово скасують

Йдеться про програму Accommodation Recognition Payment (ARP) - щомісячну неоподатковувану виплату людям, які розміщують українців у своїх домівках.

У межах плану уряду:

виплату зменшать із 600 до 400 євро на місяць;

на місяць; саму програму продовжать до березня 2027 року ;

; водночас її поступово згортатимуть.

В уряді зазначають, що програма вже "наближається до завершення", а її скорочення відбуватиметься поступово.

Скільки людей охоплює програма

ARP запровадили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на зараз:

у межах програми розміщено близько 42 тисяч українців ;

; використовується понад 23,5 тисячі об’єктів житла ;

; щомісячна вартість програми становить 14,5 млн євро.

Спочатку виплата становила 400 євро, у грудні 2022 року її підвищили до 800 євро, а згодом зменшили до 600 євро.

Чому змінюють програму

Влада Ірландії пояснює зміни кількома причинами:

необхідністю поступового переходу українців до самостійного проживання ;

; впливом програми на ринок оренди житла.

Зокрема, уряд вважає, що виплати могли стимулювати власників нерухомості відмовлятися від здачі житла в оренду на користь участі у програмі.

Також зазначається, що неоподатковуваний характер виплат у деяких випадках робив їх вигіднішими за стандартну оренду.

Нові обмеження для житла

З 1 березня діють нові правила:

житло, яке здавалося в оренду до 2022 року, більше не може брати участь у програмі;

виплати зберігаються лише для тих, хто надає кімнати у власному житлі або друге житло, яке раніше не було на ринку оренди.

Готелі планують звільнити

Окремо уряд заявив про намір поступово відмовитися від розміщення українців у готелях, щоб повернути ці місця туристичному сектору.

Наразі:

діє 531 контракт на розміщення українців (готелі, гостьові будинки, B&B);

на розміщення українців (готелі, гостьові будинки, B&B); це близько 22 450 місць.

Кількість таких контрактів уже скорочується:

у 2026 році припинили 25 контрактів;

припинили 25 контрактів; у 2025 році - 195;

- 195; у 2024 році - 420.

Скільки українців залишаються в держжитлі

За даними уряду, зараз:

близько 19,2 тисяч українців проживають у державному житлі;

проживають у державному житлі; у листопаді 2023 року цей показник сягав 60 тисяч.

Новоприбулі українці отримують тимчасове розміщення у державних центрах терміном до 30 днів.