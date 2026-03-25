Виплати зменшать до 400 євро: в Ірландії готують нові обмеження для біженців з України
В Ірландії планують поступово згортати програму фінансової підтримки для тих, хто надає житло українцям, а також скорочувати використання готелів для їхнього розміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іrish Times.
Головне:
- Виплати за надання житла українцям (ARP) зменшать із 600 до 400 євро.
- Програму підтримки планують повністю згорнути до березня 2027 року.
- Уряд поступово відмовляється від розміщення українців у готелях заради туризму.
- З 1 березня діють обмеження: житло з ринку оренди більше не може брати участь у програмі.
- Кількість українців у держжитлі впала втричі - з 60 до 19,2 тисячі осіб.
- Мета змін - стимулювати самостійне проживання та розвантажити ринок оренди.
Виплати зменшать і поступово скасують
Йдеться про програму Accommodation Recognition Payment (ARP) - щомісячну неоподатковувану виплату людям, які розміщують українців у своїх домівках.
У межах плану уряду:
- виплату зменшать із 600 до 400 євро на місяць;
- саму програму продовжать до березня 2027 року;
- водночас її поступово згортатимуть.
В уряді зазначають, що програма вже "наближається до завершення", а її скорочення відбуватиметься поступово.
Скільки людей охоплює програма
ARP запровадили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Станом на зараз:
- у межах програми розміщено близько 42 тисяч українців;
- використовується понад 23,5 тисячі об’єктів житла;
- щомісячна вартість програми становить 14,5 млн євро.
Спочатку виплата становила 400 євро, у грудні 2022 року її підвищили до 800 євро, а згодом зменшили до 600 євро.
Чому змінюють програму
Влада Ірландії пояснює зміни кількома причинами:
- необхідністю поступового переходу українців до самостійного проживання;
- впливом програми на ринок оренди житла.
Зокрема, уряд вважає, що виплати могли стимулювати власників нерухомості відмовлятися від здачі житла в оренду на користь участі у програмі.
Також зазначається, що неоподатковуваний характер виплат у деяких випадках робив їх вигіднішими за стандартну оренду.
Нові обмеження для житла
З 1 березня діють нові правила:
- житло, яке здавалося в оренду до 2022 року, більше не може брати участь у програмі;
- виплати зберігаються лише для тих, хто надає кімнати у власному житлі або друге житло, яке раніше не було на ринку оренди.
Готелі планують звільнити
Окремо уряд заявив про намір поступово відмовитися від розміщення українців у готелях, щоб повернути ці місця туристичному сектору.
Наразі:
- діє 531 контракт на розміщення українців (готелі, гостьові будинки, B&B);
- це близько 22 450 місць.
Кількість таких контрактів уже скорочується:
- у 2026 році припинили 25 контрактів;
- у 2025 році - 195;
- у 2024 році - 420.
Скільки українців залишаються в держжитлі
За даними уряду, зараз:
- близько 19,2 тисяч українців проживають у державному житлі;
- у листопаді 2023 року цей показник сягав 60 тисяч.
Новоприбулі українці отримують тимчасове розміщення у державних центрах терміном до 30 днів.
