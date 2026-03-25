Виплати зменшать до 400 євро: в Ірландії готують нові обмеження для біженців з України

12:06 25.03.2026 Ср
В Ірландії анонсували поступове згортання програми допомоги людям, які надають житло українцям
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Програма допомоги біженцям із України в Ірландії (Getty Images)

В Ірландії планують поступово згортати програму фінансової підтримки для тих, хто надає житло українцям, а також скорочувати використання готелів для їхнього розміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іrish Times.

Головне:

  • Виплати за надання житла українцям (ARP) зменшать із 600 до 400 євро.
  • Програму підтримки планують повністю згорнути до березня 2027 року.
  • Уряд поступово відмовляється від розміщення українців у готелях заради туризму.
  • З 1 березня діють обмеження: житло з ринку оренди більше не може брати участь у програмі.
  • Кількість українців у держжитлі впала втричі - з 60 до 19,2 тисячі осіб.
  • Мета змін - стимулювати самостійне проживання та розвантажити ринок оренди.

Виплати зменшать і поступово скасують

Йдеться про програму Accommodation Recognition Payment (ARP) - щомісячну неоподатковувану виплату людям, які розміщують українців у своїх домівках.

У межах плану уряду:

  • виплату зменшать із 600 до 400 євро на місяць;
  • саму програму продовжать до березня 2027 року;
  • водночас її поступово згортатимуть.

В уряді зазначають, що програма вже "наближається до завершення", а її скорочення відбуватиметься поступово.

Скільки людей охоплює програма

ARP запровадили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на зараз:

  • у межах програми розміщено близько 42 тисяч українців;
  • використовується понад 23,5 тисячі об’єктів житла;
  • щомісячна вартість програми становить 14,5 млн євро.

Спочатку виплата становила 400 євро, у грудні 2022 року її підвищили до 800 євро, а згодом зменшили до 600 євро.

Чому змінюють програму

Влада Ірландії пояснює зміни кількома причинами:

  • необхідністю поступового переходу українців до самостійного проживання;
  • впливом програми на ринок оренди житла.

Зокрема, уряд вважає, що виплати могли стимулювати власників нерухомості відмовлятися від здачі житла в оренду на користь участі у програмі.

Також зазначається, що неоподатковуваний характер виплат у деяких випадках робив їх вигіднішими за стандартну оренду.

Нові обмеження для житла

З 1 березня діють нові правила:

  • житло, яке здавалося в оренду до 2022 року, більше не може брати участь у програмі;
  • виплати зберігаються лише для тих, хто надає кімнати у власному житлі або друге житло, яке раніше не було на ринку оренди.

Готелі планують звільнити

Окремо уряд заявив про намір поступово відмовитися від розміщення українців у готелях, щоб повернути ці місця туристичному сектору.

Наразі:

  • діє 531 контракт на розміщення українців (готелі, гостьові будинки, B&B);
  • це близько 22 450 місць.

Кількість таких контрактів уже скорочується:

  • у 2026 році припинили 25 контрактів;
  • у 2025 році - 195;
  • у 2024 році - 420.

Скільки українців залишаються в держжитлі

За даними уряду, зараз:

  • близько 19,2 тисяч українців проживають у державному житлі;
  • у листопаді 2023 року цей показник сягав 60 тисяч.

Новоприбулі українці отримують тимчасове розміщення у державних центрах терміном до 30 днів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі провели масштабну спецоперацію проти нелегальної міграції, під час якої затримали понад 140 іноземців, серед них - десятки українців. Частині з них уже винесли рішення про примусове повернення на батьківщину.

Також ми розповідали, що тисячі українців у США після зміни політики опинилися у правовій невизначеності та ризикують депортацією. Частина гуманітарних програм була зупинена, через що люди втратили стабільний статус і гарантії перебування в країні.

Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії
