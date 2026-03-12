ua en ru
Українці зможуть безплатно отримувати правову допомогу у 28 країнах: Рада ухвалила закон

15:34 12.03.2026 Чт
2 хв
У країнах Європи і не тільки: де тепер нашим громадянам стане простіше вирішувати судові справи?
aimg Василина Копитко
Українці зможуть безплатно отримувати правову допомогу у 28 країнах: Рада ухвалила закон Українці тепер матимуть такі ж права на юридичну допомогу як і жителі країн-учасників Конвенції (фото: Freepik)

Верховна Рада 12 березня підтримала приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Тепер українці зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу в цивільних та господарських справах у більшості країн Європи на рівні з їхніми громадянами.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на карту законопрокту 0304.

Читайте також: В Україні розширили перелік осіб на безоплатну правову допомогу: кого це стосується

Головне:

  • Рівність у судах: Українці за кордоном тепер мають ті ж права на безплатного юриста, що й місцеві жителі.
  • Бюджетна економія: Реалізація закону не потребує додаткових витрат з держбюджету України - процедури проходитимуть через наявні ресурси Мін'юсту.
  • Терміни: Конвенція почне діяти для України через три місяці після завершення всіх дипломатичних формальностей.

Що дає цей закон громадянам

Основна мета документа - прибрати фінансові та бюрократичні бар'єри для людей, які потребують захисту прав за межами України. Згідно з Конвенцією, українці отримають:

  • Безоплатних адвокатів: право на безплатну допомогу в судах країн-учасниць;
  • Спрощений документообіг: звільнення документів від легалізації та додаткових оплат за розгляд;
  • Доступ до реєстрів: можливість безплатно отримувати витяги з державних реєстрів та копії судових рішень за кордоном.

Географія допомоги

Наразі учасницями Конвенції є 28 держав. Серед них - більшість країн ЄС. Співпраця відбуватиметься через спеціальні центральні органи, які опрацьовуватимуть запити громадян у максимально короткі терміни.

Важливо, що закон забороняє арешт або тримання під вартою як спосіб виконання рішень у цивільних справах, що значно посилює юридичну безпеку українців.

Учасниками конвенції є: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.

Раніше ми писали про те, що у січні цього року Латвія розірвала з Росією договір про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Читайте також про те, що військовослужбовці можуть безкоштовно отримати правову допомогу. Їх проконсультують щодо питань пов’язаних зі службою, а також перерахунок пенсії, нарахування пільг чи оформлення спадщини.

Окрім того, ми ділились алгоримом, як ВПО можуть безкоштовно отримати правову допомогу і з приводу яких питань.

