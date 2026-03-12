Українці зможуть безплатно отримувати правову допомогу у 28 країнах: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 12 березня підтримала приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Тепер українці зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу в цивільних та господарських справах у більшості країн Європи на рівні з їхніми громадянами.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на карту законопрокту 0304 .

Важливо, що закон забороняє арешт або тримання під вартою як спосіб виконання рішень у цивільних справах, що значно посилює юридичну безпеку українців.

Наразі учасницями Конвенції є 28 держав. Серед них - більшість країн ЄС. Співпраця відбуватиметься через спеціальні центральні органи, які опрацьовуватимуть запити громадян у максимально короткі терміни.

Основна мета документа - прибрати фінансові та бюрократичні бар'єри для людей, які потребують захисту прав за межами України. Згідно з Конвенцією, українці отримають:

Раніше ми писали про те, що у січні цього року Латвія розірвала з Росією договір про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Читайте також про те, що військовослужбовці можуть безкоштовно отримати правову допомогу. Їх проконсультують щодо питань пов’язаних зі службою, а також перерахунок пенсії, нарахування пільг чи оформлення спадщини.

Окрім того, ми ділились алгоримом, як ВПО можуть безкоштовно отримати правову допомогу і з приводу яких питань.