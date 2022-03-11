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Япония ввела санкции против трех банков Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Японии ввело санкции против трех банков Беларуси из-за ситуации в Украине. Ограничения включают в себя заморозку активов и запрет на проведение транзакций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.

Под санкции Японии попали:

  • Белагропромбанк;
  • Банк Дабрабыт;
  • Банк развития Беларуси.

Ограничения в отношении кредитных организаций вступят в силу с 10 апреля. Санкции включают в себя замораживание активов и запрет транзакций.

Напомним, ранее Япония ввела новые санкции против России из-за войны с Украиной.

Отметим, МИД Японии присвоил России третий уровень опасности из четырех возможных, что означает отказ от поездок для граждан страны.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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