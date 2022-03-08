Япония ввела новые санкции против России из-за войны с Украиной

Япония ввела новые дополнительные санкции против России, также введены санкции против Белоруссии. В новый санкционный список попали олигархи Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, а также Дмитрий Песков, Козак и Кириенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии .

Всего в списке 20 россиян, а также 12 граждан Беларуси. Введены ограничения к ещё двум российским организациям и десяти организациям из Беларуси.

Также Токио вводит запрет на экспорт в отношении минобороны Беларуси, включая вооружённые силы, органы правопорядка, разведывательные организации.