Япония ввела новые санкции против России из-за войны с Украиной
Япония ввела новые дополнительные санкции против России, также введены санкции против Белоруссии. В новый санкционный список попали олигархи Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, а также Дмитрий Песков, Козак и Кириенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.
Всего в списке 20 россиян, а также 12 граждан Беларуси. Введены ограничения к ещё двум российским организациям и десяти организациям из Беларуси.
Также Токио вводит запрет на экспорт в отношении минобороны Беларуси, включая вооружённые силы, органы правопорядка, разведывательные организации.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов парламента назвал южную часть Курильских островов исконными территориями страны. Кисида подчеркнул, что на данную местность распространяется японский суверенитет.
Ранее МИД Японии присвоило России третий уровень опасности из четырех возможных. Это означает отказ от поездок для граждан страны.
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