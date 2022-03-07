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Японцам не рекомендуют ехать в Россию независимо от целей

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Понедельник 07 марта 2022 06:46
Японцам не рекомендуют ехать в Россию независимо от целей Аэропорт в Японии (Фото: japantimes.co.jp)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Японии понизило рейтинг безопасности России. Гражданам не рекомендуется посещать РФ независимо от целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times.

Министерство иностранных дел Японии предостерегло своих граждан от поездок в Россию из-за конфликта в Украине. МИД Японии повысило уровень опасности России до третьего из четырех. Наивысший четвертый уровень подразумевает немедленную эвакуацию из страны.

При этом ряд западных регионов России, которые граничат с Украиной, МИД Японии отнесло к наивысшему, четвертому уровню опасности. По мнению японцев в этих областях высокий риск ведения боевых действий, потому гражданам Японии настоятельно рекомендуется их покинуть.

Ранее украинские спортсмены организовали акцию протеста против вторжения России в день открытия зимней Паралимпиады-2022 в Китае.

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