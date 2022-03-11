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Японія ввела санкції проти трьох банків Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Японії ввів санкції проти трьох банків Білорусі через ситуацію в Україні. Обмеження містити в собі заморозку активів і заборону на проведення транзакцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

Під санкції Японії потрапили:

  • Белагропромбанк;
  • Банк Дабрабит;
  • Банк розвитку Білорусі.

Обмеження щодо кредитних організацій набудуть чинності з 10 квітня. Санкції включають заморожування активів та заборону транзакцій.

Нагадаємо, раніше Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною.

Зазначимо, МЗС Японії присвоїв Росії третій рівень небезпеки з чотирьох можливих, що означає відмову від поїздок для громадян країни.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЯпоніяБілорусьСанкції