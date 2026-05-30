Японія вперше виділила гроші на програму PURL для України

01:40 30.05.2026 Сб
На яку допомогу будуть спрямовані кошти?
aimg Едуард Ткач
Японія вперше виділила гроші на програму PURL для України Фото: у МЗС України вже відреагували на допомогу Японії (Getty Images)
Влада Японії вперше заявила, що виділила гроші на механізм НАТО PURL для підтримки України. Токіо спрямувало майже 14,7 млн доларів на закупівлю нелетального обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Японії.

"Японія виділила 14 658 000 доларів США (приблизно 2,2 мільярда єн із додаткового бюджету на 2025 фінансовий рік) на ініціативу Організації Північноатлантичного договору (НАТО) "Пріоритетний список потреб України (PURL)"", - ідеться в публікації.

У відомстві уточнили, що внесок призначений тільки на купівлю нелетального обладнання. Деталі того, що саме закуплять для України, буде погоджено з НАТО.

"Японія продовжить надавати підтримку Україні в досягненні справедливого і міцного миру і має намір і надалі зміцнювати співпрацю між Японією і НАТО", - додали в міністерстві.

Тим часом на допомогу вже відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. Він висловив подяку за внесок у розмірі 14,7 млн доларів на нелетальне обладнання.

"Принципова та послідовна підтримка Японії є потужним сигналом солідарності. Ми високо цінуємо внесок Японії у зміцнення стійкості України та наближення до всеосяжного і міцного миру", - написав він у соцмережі Х.

Японія допомагає Україні

Нагадаємо, у лютому цього року ЗМІ писали, що Японія має намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, яка дозволяє постачати Україні боєприпаси, техніку та інші засоби американського виробництва.

Тоді було анонсовано, що країна оголосить про рішення найближчим часом. При цьому офіційні особи уточнили, що гроші йтимуть тільки на нелетальне обладнання, яке, можливо, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети.

Варто також зазначити, що Японія регулярно допомагає Україні, і допомогти через PURL буде не першою. Так, у січні стало відомо, що Токіо виділить нашій країні 6 млрд доларів на гуманітарну та технічну підтримку у 2026 році.

