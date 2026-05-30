Япония впервые выделила деньги на программу PURL для Украины

Власти Японии впервые заявили, что выделили деньги на механизм НАТО PURL для поддержки Украины. Токио направило почти 14,7 млн долларов на закупку нелетального оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Японии.

"Япония выделила 14 658 000 долларов США (приблизительно 2,2 миллиарда иен из дополнительного бюджета на 2025 финансовый год) на инициативу Организации Североатлантического договора (НАТО) "Приоритетный список потребностей Украины (PURL)"", - говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что взнос предназначен только на покупку нелетального оборудования. Детали того, что именно закупят для Украины, будет согласовано с НАТО.

"Япония продолжит оказывать поддержку Украине в достижении справедливого и прочного мира и намерена и дальше укреплять сотрудничество между Японией и НАТО", - добавили в министерстве.

Тем временем на помощь уже отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он выразил благодарность за взнос в размере 14,7 млн долларов на нелетальное оборудование.

"Принципиальная и последовательная поддержка Японии является мощным сигналом солидарности. Мы высоко ценим вклад Японии в укрепление устойчивости Украины и приближение к всеобъемлющему и прочному миру", - написал он в соцсети Х.