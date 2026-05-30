Япония впервые выделила деньги на программу PURL для Украины

01:40 30.05.2026 Сб
2 мин
На какую помощь будут направлены средства?
aimg Эдуард Ткач
Япония впервые выделила деньги на программу PURL для Украины Фото: в МИД Украины уже отреагировали на помощь Японии (Getty Images)
Власти Японии впервые заявили, что выделили деньги на механизм НАТО PURL для поддержки Украины. Токио направило почти 14,7 млн долларов на закупку нелетального оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Японии.

"Япония выделила 14 658 000 долларов США (приблизительно 2,2 миллиарда иен из дополнительного бюджета на 2025 финансовый год) на инициативу Организации Североатлантического договора (НАТО) "Приоритетный список потребностей Украины (PURL)"", - говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что взнос предназначен только на покупку нелетального оборудования. Детали того, что именно закупят для Украины, будет согласовано с НАТО.

"Япония продолжит оказывать поддержку Украине в достижении справедливого и прочного мира и намерена и дальше укреплять сотрудничество между Японией и НАТО", - добавили в министерстве.

Тем временем на помощь уже отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он выразил благодарность за взнос в размере 14,7 млн долларов на нелетальное оборудование.

"Принципиальная и последовательная поддержка Японии является мощным сигналом солидарности. Мы высоко ценим вклад Японии в укрепление устойчивости Украины и приближение к всеобъемлющему и прочному миру", - написал он в соцсети Х.

Япония помогает Украине

Напомним, в феврале этого года СМИ писали, что Япония намерена присоединиться к инициативе НАТО PURL, которая позволяет поставляет Украине боеприпасы, технику и другие средства американского производства.

Тогда было анонсировано, что страна объявит о решении в ближайшее время. При этом официальные лица уточнили, что деньги будут идти только на нелетальное оборудование, которое, возможно, будет включить радиолокационные системы и бронежилеты.

Стоит также отметить, что Япония регулярно помогает Украине, и помочь через PURL будет не первой. Так, в январе стало известно, что Токио выделит нашей стране 6 млрд долларов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.

