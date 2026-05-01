Головна » Новини » У світі

Японія почала купувати нафту в Росії як альтернативу близькосхідній, - ЗМІ

23:10 01.05.2026 Пт
2 хв
Чи підпадає ця закупівля російської нафти під дію санкцій?
aimg Валерій Ульяненко
Японія почала купувати нафту в Росії як альтернативу близькосхідній, - ЗМІ Ілюстративне фото: російська нафта має прибути до Японії 3 травня (Getty Images)
Японська компанія Taiyo відновила закупівлю нафти з Росії як альтернативу сировині з Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Четвертий за величиною нафтопереробник Японії Taiyo здійснив спотову закупівлю сировини з російського проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході. Запит придбати цю нафту надійшов безпосередньо від Агентства з природних ресурсів та енергетики Японії.

У компанії Taiyo наголошують, що спотова закупівля з "Сахалін-2" не підпадає під дію міжнародних санкцій. Японська сторона підтвердила, що перевезення можуть тривати без жодних санкційних ризиків.

За даними сервісу MarineTraffic, танкер Voyager під прапором Оману вже відплив з південного краю острова Сахалін. Очікується, що він пришвартується в японській префектурі Ехіме у неділю, 3 травня.

Відомо, що на саме судно Voyager поширюються санкції США, проте нафтопереробник запевняє у безпечності цієї операції.

До початку війни США та Ізраїлю з Іраном і фактичного закриття Ормузької протоки Японія на 95% покладалася саме на нафту з Близького Сходу.

Нафта марки Sakhalin Blend є легшою за близькосхідну. Компанія Taiyo мала досвід використання сахалінської сировини ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та заявляє, що зможе переробляти її без проблем.

Нагадаємо, новий пакет антиросійських санкцій, який готує Європейський Союз, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє країні-агресорці отримувати доходи від нафти.

Зазначимо, Служба зовнішньої розвідки України заявила про плани Росії збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.

Війну з Іраном завершено, Трамп повідомив Конгрес, - Politico
